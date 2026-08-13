ЗА ОТВАГУ МЕДАЛЬ
Государственная награда СССР, одна из первых советских медалей за заслуги.
Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938, тогда же утверждены положение и описание медали. Награждались военнослужащие рядового, командного и начальствующего состава РККА, ВМФ и Войск пограничной охраны за личное мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами Сов. Союза во время воен. действий, при защите неприкосновенности гос. границ или при борьбе с диверсантами, шпионами и пр. врагами Сов. гос-ва. В положение о медали были внесены изменения Указом Президиума ВС СССР от 16.12.1947, а Указом Президиума ВС СССР от 28.3.1980 утверждено положение о медали в новой редакции. Награждение производилось за личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистич. Родины и при исполнении воинского долга военнослужащими Сов. Армии и ВМФ, Пограничных и Внутр. войск и др. гражданами СССР, а также иностр. гражданами.
Медаль изготавливалась из серебра и эмали (рубиново-красной) и при помощи ушка и серебряного кольца соединялась с колодкой, обтянутой орденской лентой. Колодка: в 1938–43 – прямоугольная серебряная или посеребрённая пластинка с металлической дужкой, лента красная шёлковая муаровая; с 1943 – пятиугольная пластинка, обращённая одним углом вниз, лента серая шёлковая муаровая с двумя продольными тёмно-синими полосками по краям. Автор эскиза – художник С. И. Дмитриев, гравёр – С. С. Степанов. Автор эскиза ленты (1943) – художник Н. И. Москалёв. Вместо медали награждённый имел право носить прямоугольную планку с лентой медали. Медаль носилась на левой стороне груди и располагалась после орденов.
Первыми медалью награждены 62 военнослужащих за образцовое выполнение спец. заданий правительства по укреплению оборонной мощи СССР и за выдающиеся успехи и достижения в боевой, политич. и технич. подготовке соединений, подразделений и частей РККА и войск НКВД (19.10.1938). Медаль № 1 была вручена пограничнику лейт. В. И. Абрамкину. Всего было награждено св. 4,5 млн. чел. Упразднена Указом Президента РФ от 2.3.1994.
В системе гос. наград РФ медаль учреждена Указом Президента РФ от 2.3.1995 (в редакции Указа Президента РФ от 1.6.1995), тогда же утверждены положение и описание медали (тоже в редакции Указа Президента РФ от 1.6.1995). Награждаются военнослужащие, а также сотрудники органов внутр. дел и др. граждане РФ за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите РФ и её гос. интересов; при выполнении спец. заданий по обеспечению гос. безопасности РФ; при защите гос. границы РФ; при исполнении воинского, служебного или гражд. долга, защите конституц. прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Рос. медаль имеет следующие отличия от советской: с аверса убрана надпись «СССР»; аверс и реверс медали окаймлены выпуклым бортиком; на реверсе знак номера, горизонтальная линия и порядковый номер выбиты пуансонами. При ношении располагается после «За заслуги перед Отечеством» ордена. Первыми награждёнными стали 6 участников подводно-технич. работ на затонувшей в Норвежском м. атомной ПЛ «Комсомолец» за проявленные при этом мужество и отвагу (26.12.1994).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: М. В. Кукель.