ЗА ОТВАГУ МЕДАЛЬ

Государственная награда СССР, одна из первых советских медалей за заслуги.

Уч­ре­ж­де­на Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 17.10.1938, то­гда же ут­вер­жде­ны по­ло­же­ние и опи­са­ние ме­да­ли. На­гра­ж­да­лись во­ен­но­слу­жа­щие ря­до­во­го, ко­манд­но­го и на­чаль­ст­вую­ще­го со­ста­ва РККА, ВМФ и Войск по­гра­нич­ной ох­ра­ны за лич­ное му­же­ст­во и от­ва­гу, про­яв­лен­ные в бо­ях с вра­га­ми Сов. Сою­за во вре­мя во­ен. дей­ст­вий, при за­щи­те не­при­кос­но­вен­но­сти гос. гра­ниц или при борь­бе с ди­вер­сан­та­ми, шпио­на­ми и пр. вра­га­ми Сов. гос-ва. В по­ло­же­ние о ме­да­ли бы­ли вне­се­ны из­ме­не­ния Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 16.12.1947, а Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 28.3.1980 ут­вер­жде­но по­ло­же­ние о ме­да­ли в но­вой ре­дак­ции. На­гра­ж­де­ние про­из­во­ди­лось за лич­ное му­же­ст­во и от­ва­гу, про­яв­лен­ные при за­щи­те со­циа­ли­стич. Ро­ди­ны и при ис­пол­не­нии во­ин­ско­го дол­га во­ен­но­слу­жа­щи­ми Сов. Ар­мии и ВМФ, По­гра­нич­ных и Внутр. войск и др. гра­ж­да­на­ми СССР, а так­же иностр. гра­ж­да­на­ми.

Ме­даль из­го­тав­ли­ва­лась из се­ре­бра и эма­ли (ру­би­но­во-крас­ной) и при по­мо­щи уш­ка и се­реб­ря­но­го коль­ца со­еди­ня­лась с ко­лод­кой, об­тя­ну­той ор­ден­ской лен­той. Ко­лод­ка: в 1938–43 – пря­мо­уголь­ная се­реб­ря­ная или по­се­реб­рён­ная пла­стин­ка с ме­тал­ли­че­ской дуж­кой, лен­та крас­ная шёл­ко­вая муа­ро­вая; с 1943 – пя­ти­уголь­ная пла­стин­ка, об­ра­щён­ная од­ним уг­лом вниз, лен­та серая шёл­ко­вая муа­ро­вая с дву­мя про­доль­ны­ми тём­но-си­ни­ми по­лос­ка­ми по кра­ям. Ав­тор эс­ки­за – художник С. И. Дмит­ри­ев, гра­вёр – С. С. Сте­па­нов. Ав­тор эс­ки­за лен­ты (1943) – художник Н. И. Мос­ка­лёв. Вме­сто ме­да­ли на­гра­ж­дён­ный имел пра­во но­сить пря­мо­уголь­ную план­ку с лен­той ме­да­ли. Ме­даль но­си­лась на ле­вой сто­ро­не гру­ди и рас­по­ла­га­лась по­сле ор­де­нов.

Пер­вы­ми медалью на­гра­ж­де­ны 62 во­ен­но­слу­жа­щих за об­раз­цо­вое вы­пол­не­ние спец. за­да­ний пра­ви­тель­ст­ва по ук­ре­п­ле­нию обо­рон­ной мо­щи СССР и за вы­даю­щие­ся ус­пе­хи и дос­ти­же­ния в бое­вой, по­ли­тич. и тех­нич. под­го­тов­ке со­еди­не­ний, под­раз­де­ле­ний и час­тей РККА и войск НКВД (19.10.1938). Ме­даль № 1 бы­ла вру­че­на по­гра­нич­ни­ку лейт. В. И. Аб­рам­ки­ну. Все­го бы­ло на­гра­ж­де­но св. 4,5 млн. чел. Уп­разд­не­на Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 2.3.1994.

В сис­те­ме гос. на­град РФ ме­даль уч­ре­ж­де­на Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 2.3.1995 (в ре­дак­ции Ука­за Пре­зи­ден­та РФ от 1.6.1995), то­гда же ут­вер­жде­ны по­ло­же­ние и опи­са­ние ме­да­ли (то­же в ре­дак­ции Ука­за Пре­зи­ден­та РФ от 1.6.1995). На­гра­ж­да­ют­ся во­ен­но­слу­жа­щие, а так­же со­труд­ни­ки ор­га­нов внутр. дел и др. гра­ж­да­не РФ за лич­ное му­же­ст­во и от­ва­гу, про­яв­лен­ные в бо­ях при за­щи­те РФ и её гос. ин­те­ре­сов; при вы­пол­не­нии спец. за­да­ний по обес­пе­че­нию гос. безо­пас­но­сти РФ; при за­щи­те гос. гра­ни­цы РФ; при ис­пол­не­нии во­ин­ско­го, слу­жеб­но­го или гражд. дол­га, за­щи­те кон­сти­туц. прав гра­ж­дан в ус­ло­ви­ях, со­пря­жён­ных с рис­ком для жиз­ни. Рос. ме­даль име­ет сле­дую­щие от­ли­чия от со­вет­ской: с авер­са уб­ра­на над­пись «СССР»; аверс и ре­верс ме­да­ли окайм­ле­ны вы­пук­лым бор­ти­ком; на ре­вер­се знак но­ме­ра, го­ри­зон­таль­ная ли­ния и по­ряд­ко­вый но­мер вы­би­ты пу­ан­со­на­ми. При но­ше­нии рас­по­ла­га­ет­ся по­сле «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» ор­де­на . Пер­вы­ми на­гра­ж­дён­ны­ми ста­ли 6 уча­ст­ни­ков под­вод­но-тех­нич. ра­бот на за­то­нув­шей в Нор­веж­ском м. атом­ной ПЛ «Ком­со­мо­лец» за про­яв­лен­ные при этом му­же­ст­во и от­ва­гу (26.12.1994).

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Автор статьи: М. В. Ку­кель.

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