ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО ОРДЕН

Государственная награда в СССР, последняя в советской наградной системе.

Уч­ре­ж­дён Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 28.12.1988, то­гда же ут­вер­жде­ны ста­тут и опи­са­ние ор­де­на. На­гра­ж­де­ние ор­де­ном про­из­во­ди­лось: за от­ва­гу, про­яв­лен­ную при спа­се­нии лю­дей, пре­се­че­нии пре­ступ­ных по­ся­га­тельств на их жизнь; за храб­рость, про­яв­лен­ную в ус­ло­ви­ях по­вы­шен­ной опас­но­сти при ох­ра­не об­ществ. по­ряд­ка, за­щи­те со­циа­ли­стич. соб­ст­вен­но­сти, при за­дер­жа­нии пре­ступ­ни­ков и рас­кры­тии пре­ступ­ных групп; за му­же­ст­во и стой­кость, про­яв­лен­ные во вре­мя сти­хий­ных бед­ст­вий, по­жа­ров, ава­рий, ка­та­ст­роф и др. чрез­вы­чай­ных об­стоя­тельств или при ли­к­ви­да­ции их по­след­ст­вий, в ре­зуль­та­те че­го уст­ра­не­на уг­ро­за для жиз­ни и здо­ро­вья лю­дей ли­бо спа­се­ны круп­ные ма­те­ри­аль­ные и ду­хов­ные цен­но­сти; за др. са­мо­от­вер­жен­ные дей­ст­вия, со­вер­шён­ные при ис­пол­не­нии гражд. или слу­жеб­но­го дол­га в ус­ло­ви­ях, со­пря­жён­ных с рис­ком для жиз­ни. Знак ор­де­на – слег­ка вы­пук­лая пя­ти­ко­неч­ная лу­чи­стая звез­да, в про­ме­жут­ках ме­ж­ду ту­пы­ми уг­ла­ми звез­ды рас­по­ло­же­ны с ле­вой сто­ро­ны ду­бо­вая, с пра­вой – лав­ро­вая вет­ви – сим­во­лы си­лы, не­по­ко­ле­би­мо­сти, дол­го­веч­но­сти и сла­вы. Ор­ден из­го­тав­ли­вал­ся из се­реб­ра с при­ме­не­ни­ем эма­ли (бе­лой и крас­ной). Лен­та шёл­ко­вая муа­ро­вая крас­но­го цве­та с тре­мя про­доль­ны­ми бе­лы­ми по­лос­ка­ми по кра­ям. Ав­тор эс­ки­за – худ. А. Б. Жук. Ор­ден при по­мо­щи уш­ка и коль­ца со­еди­ня­ет­ся с пя­ти­уголь­ной ко­лод­кой, об­тя­ну­той ор­ден­ской лен­той. Вме­сто зна­ка ор­де­на на­гра­ж­дён­ный имел пра­во но­сить ор­ден­скую план­ку с ор­ден­ской лен­той. Ор­ден но­си­ли на ле­вой сто­ро­не гру­ди и рас­по­ла­га­ли по­сле ор­де­на По­чё­та .

Пер­вы­ми ор­де­ном на­граж­де­ны учи­тель­ни­ца сред­ней об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ной шко­лы № 42 г. Ор­д­жо­ни­ки­д­зе (ны­не Вла­ди­кав­каз) Н. В. Ефи­мо­ва – ор­ден № 1 и со­труд­ник КГБ СССР полк. Ю. С. Кир­са­нов – ор­ден № 2 (оба 3.2.1989) за спа­се­ние де­тей, за­хва­чен­ных груп­пой тер­ро­ри­стов, и пре­се­че­ние пре­ступ­ной дея­тель­но­сти этой тер­ро­ри­стич. груп­пы. Един­ст­вен­ный раз ка­ва­ле­ра­ми ор­де­на ста­ли иностр. гра­ж­да­не (27.10.1989) – св. 100 спа­са­те­лей, вра­чей, по­жар­ных и во­ен­но­слу­жа­щих из 16 стран ми­ра, ока­зы­вав­ших ин­тер­на­цио­наль­ную по­мощь по­стра­дав­ше­му на­се­ле­нию Арм. ССР при ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий зем­ле­тря­се­ния. Все­го до 1991 про­из­ве­де­но 529 на­гра­ж­де­ний сов. гра­ж­дан. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РСФСР от 2.3.1992 ос­тав­лен в сис­те­ме гос. на­град Рос­сии, но был из­ме­нён внеш­ний вид авер­са ор­де­на. Пер­вы­ми на­гра­ж­дён­ны­ми этим ор­де­ном ста­ли ра­бот­ни­ки про­из­водств. объ­е­ди­не­ния «Крас­но­яр­ск­лес­пром»: В. И. Бу­тыл­кин, М. Х. За­ри­по­ва, В. Н. По­кро­вец­кий, С. В. Спи­ри­до­нов – за му­же­ст­во и са­мо­от­вер­жен­ные дей­ст­вия, про­яв­лен­ные при ту­ше­нии по­жа­ра и спа­се­нии боль­ших ма­те­ри­аль­ных цен­но­стей (10.6.1992). Ана­ло­гом сов. ор­де­на в сис­те­ме гос. на­град РФ яв­ля­ет­ся Му­же­ст­ва ор­ден .

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Автор статьи: М. В. Ку­кель.

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