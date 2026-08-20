ЙЮВЯСКЮЛЯ
ЙЮВЯСКЮЛЯ - город в центральной части Финляндии, ляни (губерния) Западная Финляндия.
Население 85,1 тысяч человек (2008 год). Расположен на озере Ювясъярви (северное ответвление озера Пяййянне). Важный узел железных и автомобильных дорог.
Основан в 1837 году по указу российского императора Николая I. В Йювяскуле были открыты первые в Финляндии учебные заведения с преподаванием на финском языке: лицей Йювяскуля (1858 год), учительская семинария (1863 год), женские курсы (1864 год). С конца XIX века развивался как центр лесозаготовок и лесопереработки. С 1918 года в составе Финляндии. В годы Второй мировой войны появились металлообрабатывающие производства, налажен выпуск военной техники, тракторов, бумагоделательных машин. До административной реформы 1997 года административный центр ляни Средняя Финляндия (Кески-Суоми).
Сохранились: церкви в Петяйявеси (1763-1765 годы, колокольня - 1821 год; деревянная, включена в список Всемирного наследия), городская (1880 год, архитектор Л. Линдквист, неороманско-готический стиль), ансамбль зданий университета Йювяскуля (здания бывшей учительской семинарии; архитекторы К. Киселёв, Ю. Блумстедт, Э. Гранстедт; 1880-1905 годы). По проектам А. Аалто построены здания муниципального центра (городского совета; 1950-1952 годы) города Сяюнятсало (ныне в составе Йювяскуля), здания университета Йювяскуля (1952-1956 годы), городского театра (1964-1982 годы), полицейского управления (1970 год) и др.
Йювяскуля - важный центр науки и культуры страны. Университет Йювяскуля (1863; современный статус с 1966 года), университет прикладных наук (1992 год; современый статус с 1997 год). Музеи: Финляндии (1931 год; в здании 1956-1961 годов, архитектор А. Аалто), художественный, архитектурный имени А. Аалто (1966 год), народных ремёсел (1982 год; экспозиция по проблемам промышленной эстетики). Городской театр; на его сцене работает также Городская опера (отделение оперы Средней Финляндии, открытой в 1974 году). Городской симфонический оркестр (1955 год). Ежегодно проводятся международный фестиваль искусств «Лето в Йювяскюля» и выставка графики («Graphica Creativa»); один раз в три года - фотовыставка «LUMO». Конгресс-центр Йювяскуля. Аквапарк «Аалто Алвари» (один из крупнейших в странах Скандинавии). Хоккейный клуб «ЙюП» выступает на арене «Йювяскюлян йяяхалли» (около 5 тыс. мест), призёр чемпионатов Финляндии. Йювяскуля - центр спортивно-оздоровительного туризма (в т. ч. горнолыжного).
В сфере услуг занято более 75% работающих (в т. ч. в секторе социально-бытового обслуживания около 35%, в финансовом - около 16%, в торговле - около 16%; 2006 год), в обрабатывающих производствах - около 18%, в строительстве - около 6%. С конца 1990-х годов в тесном сотрудничестве с вузами в Йювяскуля ускоренно развиваются такие направления НИОКР, как информационные технологии (включая нанотехнологии; компании «Nokia», «TeliaSonera», «TietoEnator») и экологические технологии (защита здоровья человека, защита окружающей среды; «Wellcon Development Oy», «Elomatic Oy», «Contim Oy»).
Созданы научно-деловые центры: Научный парк Йювяскуля (объединяет около 200 предприятий различного профиля), «Agora» (в основном информационные технологии) и «Viveca» (экология человека), государственный междисциплинарный научно-консультативный центр VTT. Традиционно развиты деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли, машиностроение и металлообработка. Среди ведущих производителей - группа компаний «Metso» (разработка и производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, энергетического оборудования, в т. ч. для ветровых электростанций, производство различной бумажной продукции), компании «Vapo Oy» (создание и эксплуатация электроэнергетических установок, использующих торф, древесину, биотопливо), «HT Enerco Oy», «Termia Oy» (разработка и производство отопительных систем и приборов, в т. ч. работающих на биотопливе).