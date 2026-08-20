ЙЮВЯСКЮЛЯ

ЙЮВЯСКЮЛЯ - го­род в центральной час­ти Фин­лян­дии, ля­ни (гу­бер­ния) Западная Фин­лян­дия.

Население 85,1 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на озере Ювясъ­яр­ви (северное от­ветв­ле­ние озера Пяййян­не). Важ­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Ос­но­ван в 1837 году по ука­зу российского императора Ни­ко­лая I. В Йювяскуле бы­ли от­кры­ты пер­вые в Фин­лян­дии учеб­ные за­ве­де­ния с пре­по­да­ва­ни­ем на финском языке: ли­цей Йювяскуля (1858 год), учи­тель­ская се­ми­на­рия (1863 год), жен­ские кур­сы (1864 год). С конца XIX века раз­ви­вал­ся как центр ле­со­за­го­то­вок и ле­со­пе­ре­работ­ки. С 1918 года в со­ста­ве Фин­лян­дии. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны поя­ви­лись ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, на­ла­жен вы­пуск во­енной тех­ни­ки, трак­то­ров, бу­ма­го­де­ла­тель­ных ма­шин. До административной ре­фор­мы 1997 года административный центр ля­ни Средняя Фин­лян­дия (Кес­ки-Суо­ми).

Со­хра­ни­лись: церк­ви в Пе­тяй­я­ве­си (1763-1765 годы, ко­ло­коль­ня - 1821 год; де­ре­вян­ная, вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), го­род­ская (1880 год, архитектор Л. Линд­к­вист, нео­ро­ман­ско-го­тический стиль), ан­самбль зда­ний университета Йювяскуля (зда­ния бывшей учи­тель­ской се­ми­на­рии; архитекторы К. Ки­се­лёв, Ю. Блум­стедт, Э. Гран­стедт; 1880-1905 годы). По про­ек­там А. Аал­то по­строе­ны зда­ния му­ни­ци­паль­но­го цен­тра (городского со­ве­та; 1950-1952 годы) города Сяю­нят­са­ло (ны­не в со­ста­ве Йювяскуля), зда­ния университета Йювяскуля (1952-1956 годы), городского те­ат­ра (1964-1982 годы), по­ли­цей­ско­го управ­ле­ния (1970 год) и др.

Йювяскуля - важ­ный центр нау­ки и куль­ту­ры стра­ны. Университет Йювяскуля (1863; современный ста­тус с 1966 года), университет при­клад­ных на­ук (1992 год; современый ста­тус с 1997 год). Му­зеи: Фин­лян­дии (1931 год; в зда­нии 1956-1961 годов, архитектор А. Аал­то), ху­дожественный, ар­хи­тек­тур­ный имени А. Аал­то (1966 год), народных ре­мё­сел (1982 год; экс­по­зи­ция по про­бле­мам промышленной эс­те­ти­ки). Городской те­атр; на его сце­не ра­бо­та­ет так­же Городская опе­ра (от­де­ле­ние опе­ры Средней Фин­лян­дии, от­кры­той в 1974 году). Городской сим­фо­нический ор­кестр (1955 год). Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ис­кусств «Ле­то в Йю­вя­скю­ля» и вы­став­ка гра­фи­ки («Graphica Creativa»); один раз в три го­да - фо­то­вы­став­ка «LUMO». Кон­гресс-центр Йювяскуля. Ак­ва­парк «Аал­то Ал­ва­ри» (один из круп­ней­ших в стра­нах Скан­ди­на­вии). Хок­кей­ный клуб «ЙюП» вы­сту­па­ет на аре­не «Йю­вя­скю­лян йяя­хал­ли» (около 5 тыс. мест), при­зёр чем­пио­на­тов Фин­лян­дии. Йювяскуля - центр спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­но­го ту­риз­ма (в т. ч. гор­но­лыж­но­го).

В сфе­ре ус­луг за­ня­то бо­лее 75% ра­бо­таю­щих (в т. ч. в сек­то­ре со­ци­аль­но-бы­то­во­го об­слу­жи­ва­ния около 35%, в фи­нан­со­вом - около 16%, в тор­гов­ле - около 16%; 2006 год), в об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­вод­ст­вах - около 18%, в строи­тель­ст­ве - около 6%. С конца 1990-х годов в тес­ном со­труд­ни­че­ст­ве с ву­за­ми в Йювяскуля ус­ко­рен­но раз­ви­ва­ют­ся та­кие на­прав­ле­ния НИОКР, как ин­фор­мационные тех­но­ло­гии (вклю­чая на­но­тех­но­ло­гии; ком­па­нии «Nokia», «Te­liaSonera», «TietoEnator») и эко­ло­гические тех­но­ло­гии (за­щи­та здо­ро­вья че­ло­ве­ка, за­щи­та ок­ру­жаю­щей сре­ды; «Wellcon Development Oy», «Elomatic Oy», «Con­tim Oy»).

Соз­да­ны на­уч­но-де­ло­вые цен­тры: На­учный парк Йювяскуля (объ­е­ди­ня­ет около 200 пред­при­ятий различного про­фи­ля), «Agora» (в основном ин­фор­мационные тех­но­ло­гии) и «Vi­veca» (эко­ло­гия че­ло­ве­ка), государственный меж­дис­ци­п­ли­нар­ный на­уч­но-кон­суль­та­тив­ный центр VTT. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная от­рас­ли, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Сре­ди ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей - груп­па ком­па­ний «Metso» (раз­ра­бот­ка и про­изводство обо­ру­до­ва­ния для цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности, энер­ге­тического обо­ру­до­ва­ния, в т. ч. для вет­ро­вых элек­тро­стан­ций, про­изводство различной бу­маж­ной про­дук­ции), ком­па­нии «Vapo Oy» (соз­да­ние и экс­плуа­та­ция элек­тро­энер­ге­тических ус­та­но­вок, ис­поль­зую­щих торф, дре­ве­си­ну, био­то­п­ли­во), «HT Enerco Oy», «Termia Oy» (раз­ра­бот­ка и про­изводство ото­пи­тель­ных сис­тем и при­бо­ров, в т. ч. ра­бо­таю­щих на био­то­п­ли­ве).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)