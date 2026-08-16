ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция войск 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерала армии М. А. Пуркаева и Северо-Тихоокеанской военной флотилии Тихоокеанского флота под командованием И. С. Юмашева.

Для осуществления поставленных командованием задач были привлечены 56-й стрелковый корпус, 113-я стрелковая бригада, 365-й отдельный батальон морской пехоты, до 30 кораблей, катеров и подводных лодок, а также силы морской и фронтовой авиации в составе 186 самолетов. Японцы имели до 19 тыс. штыков усиленной 88-й пехотной дивизии, опиравшейся на Котонский укрепленный район, части пограничной жандармерии и до 10 тыс. резервистов. В ночь перед наступлением наша морская авиация нанесла массированный бомбовый удар по опорным пунктам противника, а утром 11 августа советские войска перешли в наступление по всему фронту. Одновременно началась высадка морского десанта в тыл противника — порты Торо (Шахтерск), Маока (Холмск), Отомари (Корсаков). В Отомари кроме того был высажен и воздушный десант. В результате слаженных действий сухопутных сил и моряков Тихоокеанского флота японские войска были полностью разгромлены, и 25 августа был взят административный центр Южного Сахалина город Тойохара (Южно-Сахалинск). 18 320 японских солдат и офицеров сдались в плен. Южная часть острова Сахалин, отторгнутая Японией после поражения России в русско-японской войне 1904-1905 гг., была возвращена нашей стране.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 г.: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е гг.: Документы и материалы. Т.18 (7‑1). М., 1997;

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е годы: Документы и материалы: В 2 Т. Т.18 (7‑2). М., 2000.

Автор статьи: Шацилло В. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015