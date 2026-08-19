ЮЖНАЯ АРМИЯ

Монархическое вооруженное формирование, участвовавшее в Гражданской войне в России. Просуществовало с августа 1918-го по январь 1919 года, влившись затем в состав 6-й и других дивизий ВСЮР (Вооруженные силы Юга России).

С лета 1918 года на территории Украинской державы (форма государственности Украины в апреле-декабре 1918 года; находилась под протекторатом Германии) скопилось большое количество бывших офицеров Русской императорской армии, в основном бежавших от красного террора, и многие из них уезжали на Дон или в армию А.И. Деникина. Немцы, оккупировавшие Украину, решили использовать их, дабы не дать пополнения проантантовской армии Деникина, и объявили о создании монархических вооруженных формирований. Выдвижение чёткого лозунга реставрации романовской монархии в противовес «непредрешенчеству» Добровольческой армии привлекло офицерство. Так как армия не могла располагаться на украинской территории, а территория Дона должна была обороняться силами казаков, то формирование было развёрнуто на территории Воронежской губернии. Финансирование шло через возглавлявшего Украинскую державу гетмана П.П. Скоропадского, донского посланника в Киеве и германское посольство.

В июле 1918 года в Киеве был создан штаб армии, во главе которого стали полковники П.В. Чеснаков и Вилямовский. Целью армии объявлялась реставрация монархии, борьба с большевиками, совместно с Добровольческой армией и казаками, и нейтралитет по отношению к немцам. В Киеве также были открыты первые вербовочные бюро армии при участии герцога Г.Н. Лейхтенбергского. Позже к организации вербовочных бюро подключился союз «Наша Родина», возглавляемый конституционным монархистом М.Е. Акцатовым. Благодаря их деятельности пункты вербовки распространились по всей территории Украины – 25 пунктов, они были и на Дону, и на территории Воронежской губернии, а также в Пскове и Новочеркасске. Доброволец не должен был оставлять никаких подписок, ему выдавали свидетельство о приёме в армию, проездные деньги и отправляли на станцию Чертково, где собирались основные силы. К сентябрю 1918 года, по приблизительным оценкам, в армию было завербовано около 16 000 человек, и 30% из них составляли офицеры.

В Богучарском, Бобровском и Новохопёрском уездах Воронежской губернии были сосредоточенны основные силы армии, так как эти уезды были населены русскими, а не казаками. 6 (19) августа 1918 года по приказу № 669 атамана Всевеликого войска Донского П.Н. Краснова началось формирование частей на основании «Положения о военной службе казаков Донского войска», 13 (26) сентября было разрешено формирование монархических армий на территории Войска Донского. В Южной армии стало идти формирование 1-й пехотной дивизии под командованием генерал-майора В.В. Семёнова, со штабом в Кантемировке. В уездах стала возрождаться дореволюционная система управления, а в армии – уставы мирного времени. Жалование офицерам составляло 700 рублей, офицерам-рядовым – 400 рублей, солдатам добровольцам – 90 рублей, мобилизованным - 18 рублей. Была объявлена мобилизация 18- и 19-летних. Отличительным знаком Южной армии стал угольный шеврон на левом рукаве чёрно-жёлто-белого цветов. Так как многие офицеры были уверены, что едут к генералу Алексееву, то узнав, что Южная армия к Добровольческой отношения не имеет, они часто дезертировали к Алексееву. В августе уже было начато формирование 2-й пехотной дивизии под командованием генерал-лейтенанта Г.Г. Джонсона в Миллерово. Также были сформированы эскадрон 1-го конного полка в Чертково, пехотный батальон в Богучаре численностью в 600 штыков. Также при личной поддержке гетмана в состав Южной армии были переданы кадры 4-й пехотной дивизии, состоявшей из 13-го Белозёрского и 14-го Олонецкого пехотных полков. Де-факто, к началу сентября численность армии не дотягивала до штатов дивизии боевого состава. Вскоре приказом от 30 сентября (13 октября) Южная армия была подчинена Донскому командованию и стала Воронежским корпусом, который планировалось развернуть до армии. 1 (14) ноября из Воронежского, Астраханского и Саратовского корпусов была образована единая Особая Южная армия, на которую из казны гетмана Скоропадского было выделено около 76 млн. рублей и снаряжение с бывших складов Юго-Западного фронта. Фактически, армия успела получить лишь 4,5 млн. рублей.

Самой большой проблемой армии стал выбор её командующего. В качестве кандидатур выдвигались генерал от кавалерии, граф Ф.А. Келлер, генерал-лейтенант, князь В.М. Долгоруков, генерал от инфантерии Д.Г. Щербачёв и генерал от кавалерии А.М. Драгомиров. Они все ответили на предложение отказом, но согласился бывший главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Н.И. Иванов и приказом от 23 октября (5 ноября) он был назначен главнокомандующим Особой Южной Армии. Временно замещающим его стал генерал-майор К.К. Шильдбах, фактически командование осуществлял генерал-майор В.В. Семёнов.

Вскоре бойцам армии пришлось принять боевое крещение на станции Лиски, в бою с большевиками. Атаки красноармейцев успешно отбивались частями Воронежского корпуса армии, белые продолжали сохранять контроль над станцией. В октябре 1918 года на Украине были закрыты все вербовочные бюро Южной армии, и оставлено только одно – в Новочеркасске. К этому времени армия насчитывала 9 000 штыков. Воронежский корпус действовал на Северо-Восточном фронте, Астраханский - на Царицынском направлении. Дальнейшая судьба армии обсуждалась на встрече гетмана Скоропадского с донским атаманом Красновым на станции Скороходово 20 октября (3 ноября) 1918 года. В результате их соглашения все три корпуса Особой Южной армии были переданы в состав Донской армии.

С октября 1918 года по февраль 1919-го в армии насчитывалось не более 2000 - 3000 штыков. Понеся тяжёлые потери на фронте, в январе Воронежский корпус был переведён под станцию Синельниково, и в марте, после переформирования, уцелевшие кадры вошли в состав 6-й пехотной дивизии ВСЮР.