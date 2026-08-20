ЮТЫ (от нем. Juten)

Древнегерманское племя, заселявшее к началу I тысячелетия н.э. север Ютландского полуострова. По свидетельствам Беды Достопочтенного , юты были одним из мощнейших племен своего времени и проявляли себя наравне с англами и саксами. Предположительно, поселения ютов присутствовали в южных владениях саксов в Рейнской области, а также близ земель фризов. Существует современная теория о родстве ютов и гётов Южной Швеции.

С конца IV в. племена ютов, наряду с англами, саксами и фризами, начали переплывать Северное море для совершения грабительских набегов на Британские острова. Вторжение в Британию сопровождалось покорением и поглощением местных кельтских племен. На новых территориях юты расселились в Кенте, Гемпшире и на острове Уайт. Однако в Гемпшире и острове Уайт юты оставили крайне мало следов своего пребывания, поскольку, вероятнее всего, были ассимилированы окружающими их саксами. Владычество ютов в Кенте имело больше черт романского, франкского и христианского влияния, нежели англо-саксонского. По сообщениям Беды Достопочтенного, в середине V в. братья Хенгист и Хорса вожди ютов были приглашены в Британию в качестве наемников королем Вортигерном. За службу ютские наемники получили земельные пожалования в восточной части острова. Однако вскоре переселенцы выступили против власти бриттов. В 455 г. Хорса был убит в битве. Несмотря на это Хенгист правил в Кенте вплоть до своей смерти в 488 г.

Постепенно шло распространение христианства среди ютов. При короле Кента Этельберте Кентербери посетил посланник Папы Григория I Великого , была построена христианская церковь, кроме того сам король принял крещение. Присутствие ютов в Британии повлияло на древнеанглийский язык, в особенности на кентский диалект. Представители племени ютов оставшиеся в Ютландии были подчинены данами в IX в.

Иллюстрация:

Карта Англо-саксонского завоевания Англии.

Исторические источники :

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер.: В. В. Эрлихман. СПб.: Алетейя, 2001.

Автор статьи: Медведь А.О.