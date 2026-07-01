ЮСЬВИНСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Юсьвинский муниципальный этнографический музей. Помещение музея размещается в здании школы села Юсьва. Деятельность музея началось в 1993 году.

Объявленная операция «Поиск» позволила организовать сбор экспонатов по окрестным деревням. Удалось собрать уникальную коллекцию старины предметов быта. На протяжении многих лет по крупицам собирался фонд этой экспозиции.

Мы располагаем такими материалами, которые при всем своем желании сегодня не смогли бы найти. В первую очередь, это воспоминания ветеранов войны, записанные их рукой, письма, которые они присылали в школу, их фотографии. Современный музей до сих пор является собирателем и хранителем самобытной культуры народа коми-пермяков. Фонд музея на сегодняшний день насчитывает около 3000 предметов, который ежегодно увеличивается.

В основу коллекции музея входят: документы, этнография, декоративно-прикладное искусство , археология. На основе музейных коллекций построены выставочно - стационарные экспозиции: «Лик села», «Дорога к храму», «Коми-пермяцкая национальная одежда», «Ремесла и промыслы района», «Крестьянская изба», дающие информацию об истории и культуры района. Экспозиции дополняются временными выставками и передвижными за его пределами.

Большим спросом пользуется одна из таких выставок - «Коми-пермяцкая национальная одежда», в которой представлены образцы домотканого холста, пестрединная и набивная ткань , национальные пояса с коми-пермяцким орнаментом. Массовая работа музея - это экскурсии, выездные лекции, образовательные программы, итоговые занятия для дошкольников и школьников. Ежегодно музей обслуживает всеми формами работы до 3000 человек.

Иллюстрации:

Юсьвинский муниципальный этнографический музей.