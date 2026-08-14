Юсьва: герои Великой войны.

Юсьвинский район является муниципальным образованием Пермского края, одним из 6 районов Коми-Пермяцкого автономного округа. Район образован 25 февраля 1925 года . Название села «Юсьва» переводится с коми-пермяцкого языка как «лебединая вода». Первые упоминания о Юсьве встречаются в писцовой книге И. Яхонтова - переписи Перми Великой 1579 г. К 1730 г. территория современного Юсьвинского района целиком входила в вотчину Строгановых. В 1754 г. Н.Г. Строганов основал первый на этих землях медеплавильный завод в Пожве, позднее были построены железоделательные заводы. С этих заводов началась промышленная история Пермского края.

На территории района исторически, на протяжении веков, проживают коми-пермяки и русские. Так же, как весь советский народ, жители Коми-пермяцкого округа участвовали в Великой отечественной войне. Только в Юсьвенском районе на фронт ушли более 6 тысяч, почти половина из них - не вернулась.

Уроженцы Коми-Пермяцкого округа храбро сражались: среди награжденных -

14 Героев Советского Союза.

В Юсьве в ознаменование Дня Победы и в честь 4-х Героев Советского Союза – уроженцев района была создана «Аллеи Героев».

Оставшиеся в тылу юсьвинцы работали на полях и фермах, выполняя главную задачу – обеспечения фронта продуктами питания. Вместе с тем с началом войны в поселке Майкор была реконструирована недействующая старая домна, которая в дальнейшем выпускала высококачественный чугун. За годы войны на Майкорском заводе было выплавлено 200 тыс. тонн чугуна, что равно 6 тысячам танков.

Трудящиеся района сдали около 1 млн. рублей в фонд обороны, на строительство танковой колонны «Народный учитель», артиллерийской батареи, самолета «Юный патриот», звена самолетов – истребителей «Коми – Пермяк».

В сентябре 1942 года в село Юсьва Молотовской области (Пермский край) был эвакуирован детский дом им. Н.К.Крупской из города Николаевск Сталинградской области. Шефами детского дома стали организации Юринское заготзерно и Кудымкарский льнозавод.

В с. Архангельском Юсьвинского района в годы войны находился интернат на 150 детей, вывезенных из блокадного Ленинграда. В дни празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне в Юсьвинском районе перезахоронили останки без вести пропавшего солдата. 10 мая 2015 г. в селе Купрос прошел траурный митинг, посвященный захоронению участника Великой Отечественной войны Ильи Ивановича Трифанова. 74 года красноармеец числился без вести пропавшим. Осенью 2014 года поисковый отряд "Суворов" нашел останки солдата под Санкт-Петербургом. Илья Иванович погиб зимой 1941 года на "невском пятачке" в 50 км от Ленинграда. Останки удалось опознать благодаря медальону, в котором хранилась записка с именем и домашним адресом солдата. Помимо праха погибшего, родственникам передали каску Ильи Ивановича, ремень, штык-нож. Останки Ильи Трифанова захоронили на кладбище рядом с могилами его родителей.

Юсьвенцы – герои Великой Отечественной войны:

Баяндин Анатолий Денисович (1924-1962), с. Архангельское Юсьвинского района. Писатель, автор военных повестей «Девушки нашего полка», «Отчаянная», «Сто дней, сто ночей». Талантливый художник. 17-летним добровольцем ушел на фронт, воевал на Волге, участвовал в боях за Варшаву и Берлин. Был трижды ранен, награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной Войны I степени, пятью боевыми медалями. Трагически погиб в 1962г. в г. Кудымкар.

Крохалев Матвей Павлович (1926-2008), д. Афонино Крохалевского сельского совета. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Славы I и III степени, орденом Красной Звезды. С 1947 г. работал трактористом, бригадиром тракторной бригады, комбайнером колхоза “Совет” (Архангельский сельсовет). Много новшеств и рационализаторских предложений вносил по усовершенствованию хлебоуборочной техники. В 1965 г. - одном из самых неблагоприятных годов для хлеборобов – им было скошено зерновых с 624 га. За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовки пшеницы, ржи, за высокие производственные показатели ему присвоено звание Героя Социалистического труда (1966), почетные звания “Заслуженный механизатор РСФСР”, “Почетный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа”.

Ошмарин Иван Константинович (1921-1943), род п. Майкор. Герой Советского Союза. С апреля 1942г. - на фронте, ст. сержант, командир орудия. Подвиг совершил во время Орловско-Курской битвы. 24 июля 1943г. на окраине д. Кулики вступил в неравный бой с противником: орудие Ошмарина уничтожило два немецких танка, 3 станковых и 2 ручных пулемета, свыше 100 фашистских захватчиков. Тяжело раненый Ошмарин, до последнего патрона отстреливался из автомата, опасаясь попасть в плен, взорвал гранатой себя и подступавшего к нему врага.

Утев Егор Васильевич (1925-1943), род. д. Петухово Антипинского сельского совета. Герой Советского Союза. В 1943г., 17-летним, был призван в ряды Красной Армии. Был курсантом Ленинградского пехотного училища, с сентября 1943 года – на Степном фронте. Был рядовым, затем ефрейтором в 307 гвардейском стрелковом полку 110 гвардейской стрелковой дивизии.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил исключительные мужество и героизм, не раз заменяя погибших или раненых командиров взвода. При форсировании Днепра одним из первых смог добраться до правого берега, уничтожить вражеский танк и поднять в атаку товарищей. В боях в районе села Кунцевка с 30 сентября по 15 октября 1943 года три раза выходили из стоя командиры взводов, и каждый раз командование на себя принимал Утев. 12 октября 1943 года при отражении контратаки уничтожил лично 9 гитлеровцев. 15 октября 1943 года, отбивая контратаки врага, взвод под его командованием уничтожил до роты немецкой пехоты и не отошел с занимаемого рубежа. Погиб в бою 22 октября 1943г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года Утеву Егору Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Зеров Николай Петрович - механик теплохода «Вильгельм Пик» Камского речного пароходства, город Пермь.

Родился в 1920 году в поселке Пожва ныне Юсьвинского района Пермского края в семье потомственных речников. Русский. Окончил 7 классов, Пермское речное училище. С 1940 года работал техником теплосетей в управлении Камского речного пароходства.

В ноябре 1940 года был призван в армию. Окончил Молотовское (Пермское) морское авиационно-техническое училище. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал в составе 80-й отдельной морской разведывательной авиационной эскадрильи ВВС Черноморского флота, был бортмехаником в экипажах гидросамолетов ГСТ («Каталина») и Че-2. К концу 1944 года старшина Зеров совершил 460 боевых вылетов на воздушную разведку, бомбовые удары, поиск подводных лодок противника. В сентябре 1944 года участвовал в высадке десанта в порт Варна (Болгария). За отличное выполнение боевых задача награжден орденом Красной Звезды. В 1947 году был демобилизован.

Вернулся на родину. Снова стал работать в Камском речном пароходстве. Три года он был механиком-наставником. С 1950 года работал механиком на судах, сначала на «Анри Барбюс», затем на «Композитор Скрябин». В 1961 году ему принял на верфи в городе Висмар (Германия) новейший трехпалубный пассажирский теплоход «Вильгельм Пик». В течение первой навигации теплоход перевез около четырех тысяч человек по дальним маршрутам- в Астрахань, Ростов-на-Дону, Ленинград.

Судно было самым совершенным на тот период, но механик Зеров постоянно работал над идеями о техническом совершенствовании судна. За годы его работы на «В. Пике», по его инициативе и при участии впервые на Камском флоте внедрена гидравлическая система форсунчатых игл, в результате чего улучшился режим работы двигателей и удлинился срок службы игл. Заслугой машинной команды во главе с Н. П. Зеровым по праву считается выполнение обязательств по продлению срока эксплуатации главных двигателей судна без их среднего ремонта. При активном участии Зерова сотрудники кафедры автоматики и телемеханики Пермского политехнического института (ныне технический университет) разработали и внедрили на теплоходе новое подруливающее устройство, основанное на полупроводниках. Всего же только за годы восьмой пятилетки он внес 16 рационализаторских предложений.

Вместе с КБ по его инициативе были разработаны рабочие чертежи по переоборудованию шлюпочной палубы - главного места отдыха туристов. Палуба была приподнята, над ней сделан капитальный металлический тент. Это позволило более комфортно проводить киносеансы и другие мероприятия с пассажирами. О том, насколько удачна идея механика о переделке шлюпочной палубы, говорит тот факт: эта работа проведена на всех однотипных судах Волги и Камы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию речного транспорта Зерову Николаю Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался членом Пермского обкома КПСС, был делегатом XXV съезда КПСС (март 1976 г.).

Работал старшим механиком "Вильгельма Пика" до последних дней жизни. Скончался 7 октября 1977 года.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды (09.02.1945), восемью медалями.

В Пермской области была учреждена премия имени Н. П. Зерова, которая присуждалась лучшим речникам Камского речного пароходства. В его честь был переименован теплоход «Арагва» Камского речного пароходства (ныне выведен из эксплуатации).