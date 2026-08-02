ЮСУПОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА

Русская княжна, затем княгиня, представительница богатейшего рода России, благотворительница.

Семья. Замужество

Отец – князь Николай Борисович Юсупов, мать – графиня Татьяна Александровна де Рибопьер. Зинаида была одной из трех детей, у нее был брат Борис (умер ребенком) и сестра Татьяна.

Будучи блестяще образованна, Зинаида Николаевна отличалась также большой внешней красотой, артистичностью и прекрасным характером. Была одной из первых невест русской аристократии, к Зинаиде сватались даже особы королевской крови. Среди них, например, князь Болгарии Александр Баттенберг, в конце 1870-х годов предлагавший Юсуповой руку и сердце, но получивший отказ.

В 1882 году Зинаида Николаевна стала супругой графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона. После венчания к его графскому титулу добавился титул князя Юсупова, так как Зинаида, теперь ставшая княгиней, была последним потомком своего рода по прямой линии.

Брак был заключен по любви. У супругов было двое сыновей: старший Николай родился в 1883 году, младший Феликс – в 1887-м. Гибель Николая на дуэли в 1908 году потрясла всю семью и вызвала у его матери сильное нервное расстройство. Трагическая смерть любимца и наследника отложила свой отпечаток на всю ее жизнь. Однако наиболее прославился младший сын Феликс, знаменитый своим участием в убийстве Григория Распутина . В отличие от брата, он прожил долгую и насыщенную жизнь, скончавшись в 1967 году.

Общественная жизнь

До революции дом Юсуповых был одним из самых знаменитых и лучших светских салонов. Сами супруги блистали в высшем обществе, особенно Зинаида Николаевна. Так, она стала настоящей звездой известного костюмированного бала в Зимнем дворце, проводившегося зимой 1903 года.

Помимо светских занятий, княгиня уделяла много времени благотворительности, тратя на нее свое несметное богатство. Зинаида Николаевна была патроном многих больниц и приютов, церквей и гимназий. Активно действовала она и в годы русско-японской войны 1904-1905 годов , устраивая у себя госпитали для раненых. Кроме этого, она была шефом военно-санитарного поезда. Занималась княгиня и вопросами культуры. Так, она активно способствовала созданию Музея изящных искусств, входя в комитет по его устройству и отдавая ему в дар многие предметы искусства.

Зинаида Николаевна всегда была близка к российским венценосным особам. Ее связывала тесная дружба с княгиней Елизаветой Федоровной и ее мужем великим князем Сергеем Александровичем, а также с императрицей Александрой Федоровной . Однако пути Зинаиды и Александры разошлись после появления при дворе Распутина, которого Юсупова, так же, как и ее сын, считала злом для России. Она даже гордилась Феликсом за его участие в убийстве старца.

Эмиграция

В 1917 году семейство Юсуповых отправилось в Крым, откуда в 1919 году на английском корабле переправилось в Италию. Зинаида с мужем обосновались в Риме. В эмиграции Юсуповы не бедствовали, так как сумели вывезти многие свои ценности, а также имели недвижимость в Европе.

Княгиня направила все силы для помощи русским эмигрантам. Она открывала для них столовые, бюро для поиска работы, швейную мастерскую.

После кончины мужа в 1928 году Зинаида Николаевна перебралась в Париж поближе к сыну Феликсу и его семье. Во французской столице она и умерла в ноябре 1939 года. Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.