ЮСУПОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

Княгиня, фрейлина, светская дама, инициатор строительства ряда зданий в стиле необарокко (Литейный дом в Петербурге, дача Юсуповых в Царском Селе).

Биография

Принадлежала к одной из ветвей известного рода Нарышкиных. Отец - камергер Иван Дмитриевич Нарышкин, мать - Варвара Николаевна Ладомирская (внебрачная дочь генерал-адъютанта Римского-Корсакова и графини Екатерины Строгановой). Зинаида и ее брат Дмитрий получили прекрасное домашнее образование. Девушка увлекалась искусством и впоследствии продолжила пополнять коллекцию картин, собранную семьей ее мужа.

Первым мужем Зинаиды Нарышкиной стал князь Борис Николаевич Юсупов. На момент встречи будущих супругов (на торжественной коронации в 1826 году) князю было тридцать лет, а юной красавице - пятнадцать. В октябре этого же года они обручились. Однако путь к свадьбе был долог и тернист. Сначала мать жениха Татьяна Васильевна Энгельгардт просила сына отложить свадьбу. Церемония все же состоялась в 1827 году, но тоже не обошлось без происшествий. Сперва Юсупов отправился в церковь, забыв при этом получить отцовское благословение, потому вынужден был вернуться обратно. На самой церемонии невеста уронила обручальное кольцо, причем оно закатилось так далеко, что отыскать его так и не смогли. Пришлось брать другое. На настроении невесты эта неприятность, впрочем, никак не отразилась.

Тем не менее, довольно скоро княгине стало скучно в этом браке, жизнь в Петербурге нагоняла на нее тоску. В октябре 1827 года у пары родился сын Николай. Потом Зинаида забеременела девочкой, но малышка умерла при родах. После этого супруги фактически разорвали отношения и разрешили друг другу заводить романы на стороне.

Зинаида Ивановна, будучи одной из самых красивых и активных светских дам в столице, неизменно привлекала к себе внимание кавалеров, даже самого Николая I. В светских кругах не остался незамеченным и роман княгини Юсуповой с кавалергардом Николаем Андреевичем Жерве. Сплетен об их отношениях ходило столь много, что молодой кавалергард решился оставить возлюбленную и уехал, дабы избавить ее от несмолкающих пересудов. В 1841 году состоялся поход в Большую и Малую Чечню, в ходе которого Жерве был ранен и вскоре скончался. Под впечатлением от этой истории любви кавалергарда к светской моднице императрица Александра Федоровна написала в письме к своей подруге графине Софье Бобринской о верном и преданном офицере и ветряной красавице-княгине.

В 1834 году имело место несчастье: упав из кареты, светская дама навсегда обрела хромоту. После смерти Бориса Юсупова в 1849 году княгиня отправилась в Париж. Там в 1861 году она вышла замуж за капитана Генерального штаба национальной гвардии департамента Сена Луи Шарля Оноре Шово. Капитан был моложе своей супруги на 20 лет. После смерти Шово Зинаида осталась в Париже. Скончалась она в 1893 году, пережив второго супруга на четыре года. По завещанию тело ее перевезли в Россию. Зинаида Ивановна похоронена в Троице-Сергиевой Пустыни.