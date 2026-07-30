ЮСУПОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

Государственный деятель, меценат, покровитель искусства.

Происхождение и семья.

Из древнего княжеского рода татарского происхождения. Единственный сын действительного тайного советника кн. Бориса Григорьевича Юсупова (1695-1759) от брака с Ириной Михайловной Зиновьевой (1718-1788).

Князь Юсупов был женат на вдове Татьяне Васильевне Потемкиной, урожденной Энгельгардт (1769-1841) и имел от этого брака сына Бориса Николаевича (1794-1849), гофмейстера, почетного опекуна. Второй сын, Николай Николаевич, умер во младенчестве.

Военная служба.

Зачисленный почти с колыбели на службу в лейб-гвардии Конный полк, Юсупов в 1755 г. был пожалован в корнеты, в 1761 г. произведен в том же полку в подпоручики, в 1771 г. — в поручики, а в следующем году назначен камер-юнкером Высочайшего двора. Уволенный от службы в том же году, он провёл около 10 лет в путешествиях по Европе для своего личного образования. Познакомился с Вольтером, Бомарше, на короткое время приезжал в Россию.

Дипломатическая служба.

По возвращении в 1781 г. в Россию Юсупов был пожалован в действительные камергеры и назначен к присутствованию в Комиссии о коммерции. В 1782 г. он находился в свите цесаревича Павла Петровича и его супруги, путешествовавших по Европе под фамилией графа и графини "Северных", а в 1783 г. получил назначение чрезвычайным посланником и полномочным министром в Турин, ко двору Сардинского короля Амедея III, но должность не занял, а в качестве «Кавалера российского посольства» вел дипломатические переговоры в Италии и Риме. Юсупов, благодаря своим дипломатическим способностям, много способствовал достижению благоприятных результатов в этих переговорах. К тому же времени относится поездка Юсупова в Венецию в качестве уполномоченного при венецианском правительстве. Здесь, отстаивая интересы своего отечества, Юсупову пришлось бороться с происками, направленными в ущерб России Англией и Австрией.

Сенатор и директор театров.

21.05.1788 был произведён в тайные советники и 22.09.1788 назначен к присутствованию в Правительствующем Сенате, а по прибытии в С.-Петербург заседал в 1-м департаменте Сената и в межевой экспедиции (1790). В 1791-1799 гг. Юсупов занимал должность директора театров. Он первый учредил театральную контору, контроль над театральными сборами, издержками по постановке пьес и по хозяйственной части вообще; привел в порядок зрительные места, разгородив скамьи театра железными перилами и перенумеровав каждое отдельное помещение. Русская и итальянская оперы и балет были доведены при Юсупове до высокой степени совершенства и оживления.

В 1792 г. Юсупову было вверено управление стеклянным заводом, казенным фарфоровым заводом и казенной шпалерной мануфактурой, а в 1793 г. он участвовал в комиссии, исследовавшей причины необычайного падения денежного курса в России и изыскивавшей меры к его повышению. В 1795 г. участвовал в работе Особого комитета о выступлениях поляков в Смоленской губернии.

20 ноября 1796 г. Юсупов был назначен главным директором Мануфактур-коллегии, тогда же произведен в действительные тайные советники и назначен верховным маршалом при предстоявшей коронации императора, с повелением быть председателем коронационной комиссии. В то же время ему поручено было принять в своё ведение Императорский Эрмитаж и возложено заведование придворными театром и музыкой.

При Павле I.

В 1797, в день коронования Павла I, Юсупов был пожалован орденом св. Андрея Первозванного. В 1798 он был причислен к кавалерам ордена св. Иоанна Иерусалимского, пожалован командором этого ордена, причём, в уважение его рода и предков, ему позволено было учредить особое командорство его имени. В 1800 г. Юсупов был назначен министром удельного департамента.

При Александре I.

В 1801 г. по случаю восшествия на престол Александра I, вторично назначен верховным маршалом при коронации и заведующим коронационной комиссией, причем в самый день коронации Александра I получил алмазные знаки к ордену св. Андрея Первозванного. Назначенный в 1802 г. членом совета, учрежденного при училище ордена св. Екатерины, он 9.09.1802, согласно прошению, уволен был от всех возложенных на него должностей и уехал за границу для лечения болезни. В 1804-1811 гг. жил в Париже.

Отечественная война 1812 г.

Во время войны находился в Москве. Желая внести свою долю участия в трудах и жертвах на защиту родины, он с готовностью принял назначение членом комитета по распоряжениям о продовольствии войск в древней столице. В 1814 г. Юсупов был назначен главноначальствующим над экспедицией кремлевского строения в Москве, а также над мастерской и оружейной палатой, а два года спустя назначен к присутствованию в 6-й департамент Сената в Москве. В том же году ему был пожалован орден св. Владимира 1-й степени, а в следующем году повелено было присутствовать в 1-м отделении 6-го департамента Сената.

Получив в 1823 звание члена Государственного Совета, он в 1826 был назначен в третий раз верховным маршалом по случаю предстоявшей коронации императора Николая І и председателем комиссии, ведавшей распорядком дел по этому предмету. 22.08.1830 награжден знаком отличия беспорочной службы за 50 лет.

Скончался в Москве, погребён в склепе при Спасской церкви в с.Котово Московского уезда.