ЮСУПОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ

Князь, государственный деятель, действительный тайный советник (1744), действ. камергер (1730).

Происхождение и образование.

Из княжеского рода Юсуповых, восходящего к правителю Ногайской Орды Едигею. Учился в Ревельской гимн. (1712—15) и Морской академии (1715—16). Будучи 22-х лет, князь Ю. в числе 20-ти молодых русских бояр был отправлен в 1717 г. по повелению Петра Великого, заботившегося о просвещении и образовании молодых русских дворян для государственной службы, во Францию для обучения в Тулонском училище гардемаринов, где и пробыл несколько лет, служил на флоте, уч-вал в мор. походах. Возвратился в Россию в 1724 (по др. данным – в 1725).

Государственная служба.

С 1726 служил в Иностранной коллегии, камер-юнкер. В 1730 был в числе дворян, подписавших челобитную о восстановлении самодержавия. В 1736 назначен присутствовать в Сенате. Чл. суда над сенатором кн. Д.М. Голицыным (1737). С 1738 – моск. вице-губ., представил донесение о преобразованиях, которые необходимо провести в Моск. губ., утвержденной Сенатом и императрицей. Ю. предлагал провести перепись всех оброчных и необрочных земель, изменить порядок взимания недоимок, отдавать мосты и перевозы в Москве на откуп и др. В 1739 назначен присутствовать в Моск. конторе Сената.

14 февр. 1740—31 дек. 1741 – моск. губернатор. На него было возложено проведение дознания о том, чье имя первым упом. во время церк. службы в католической кирхе Немецкой слободы – рос. государя или имп. Свящ. Римск. империи. Глава комиссии по описи имущества А.П. Волынского и его сторонников в М. (1740).

С 31 дек. 1741 – президент Коммерц-коллегии и одноврем. – гл. дир. Ладожского канала (с 1742). Внес значительный вклад в развитие рос. текстильн. пром-сти, владел крупнейшей в империи ф-кой в Прилуках (Малороссия), снабжавшей рос. армию сукном. Для улучшения шерсти князь выписывал голландских баранов и овец; для изготовления же лучших сукон приискал и пригласил в Россию опытного в выделке сукон мастера, которому вменено было в обязанность обучать этому делу людей князя. Стремление кн. Ю. к улучшению этой мануфактурной отрасли было вызвано желанием императрицы, чтобы заведенные при жизни родителя ее разные мануфактуры и фабрики были усовершенствованы.

В 1750—59 – гл. дир. Сухопутн. Шляхетск. корп., одноврем. назначен присутствовать в Сенате. Многое сделал для совершенствования процесса обучения в корп. Награжд. орденом Св. Александра Невского (1740), Андрея Первозванного (1751). Вышел в отставку по болезни и через одиннадцать дней скончался. Похоронен в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Владел известным «палатами боярина Волкова—Юсуповых» (Б. Харитоньевский пер., 21), кот. являются выдающимся памятником архитектуры XVII—XVIII вв. (пожалованы Петром II отцу Ю. – кн. Григорию Дмитриевичу в 1727, в наст. время реставрируются, воссоздана ч. интерьеров). В числе обширн. владений Ю. – с. Спасское-Котово в Моск. у. и губ. (ныне – г. Долгопрудный в ближайшем Подмосковье), где он перестроил и обновил ц. во имя Спаса Нерукотворного Образа.