ЮСТИНИАН II РИНОТМЕТ

Византийский император в 685-95 и 705-11 гг., сын императора Константина IV и Анастасии, последний представитель Ираклийской династии .

Юстиниан II родился вскоре по вступлении на престол своего отца Константина IV (т.е. являлся багрянородным) и был наречен нехарактерным для Ираклийской династии именем, очевидно, в честь императора Юстиниана I. Не позднее февраля 685 г. Юстиниан II стал соправителем Константина IV, а с его скоропостижной смертью летом или осенью того же года взошел на трон.

Уже в начале царствования Юстиниана II империя несколько оправилась от «культурно-политического шока», вызванного распадом позднеантичного общества (М.Я. Сюзюмов), и перешла в атаку как на восточном, так и на западном направлениях. Этот новый курс Юстиниана резко контрастировал с тактикой его отца и деда, которые чаще защищались, чем нападали. К середине 680-х гг. анатолийские рубежи Византии не внушали опасения: договор с арабами, подписанный в 679 г., оставался актуальным. Спокойствию в Малой Азии способствовала междоусобица, разгоревшаяся в халифате в 685 г. Воспользовавшись смутами в стане сарацин, Юстиниан II нарушил пакт 679 г.: весной – летом 686 г. стратиг Анатолика Леонтий совершил поход в Армению. Поглощенный гражданской войной, халиф Абд аль-Малик поспешил замириться с Византией и в 686/87 г. заключил с ней соглашение: Армения, Иверия и Кипр получили статус совместного владения империи и халифата, а налоги, собираемые с данных областей, должны были делиться поровну между Константинополем и Дамаском.

Легкий триумф на арабском фронте внушил василевсу Юстиниану оптимизм: на фоне длительного затишья на Востоке василевс повернулся к Западу с тем, чтобы углубить позиции ромеев на Балканском полуострове. В 688/89 г. Юстиниан II снарядил войска фем Анатолик и Фракия и выступил против славян Стримонии, с запада угрожавших Фессалонике. По дороге в Фессалонику Юстиниан нанес превентивный удар по болгарам, которым Константинополь незадолго до 688 г. перестал выплачивать дань. Продолжая курс на закрепление в приграничных районах на Востоке и Западе, императорское правительство молниеносным и успешным наступлением в южной Болгарии стремилось пресечь ее потенциальный альянс со славянами Фракии.

Экспедиция в Стримонию осложнялась и этим же оказалась важна, что была ориентирована не просто на затопленные славянами земли, а на «славинии» – полунезависимые или вовсе независимые военно-территориальные союзы с особой социально-политической организацией во главе с племенными вождями. Тем не менее, василесу сопутствовала удача, и в возвращенных областях возникла клисура Стримон и фема Эллада. Поход против македонских славян, однако, не изменил общего положения на Балканах: имперская власть существовала локально и только в присутствии полевой армии. Так, в средней Греции и на Пелопоннесе зона ромейского влияния очерчивалась прибрежными районами и равнинами под надзором крепостей, в которых находились либо гарнизоны, где солдаты рекрутировались из местных уроженцев, либо силы, отправленные из других регионов империи, как, например, ополчение фемы Эллада.

Балканская кампания не ограничилась разгромом славян Македонии: часть из них была переселена в ближайшую к столице малоазийскую область – Вифинию (в феме Опсикий), один из ключевых центров византийского коневодства. Юстиниан II сформировал из славянских колонистов кавалерийский отряд, приписанный к ополчению Опсикия. Преследуя, прежде всего, военные цели – пополнение армии варварами-новопоселенцами – Юстиниан рассматривал и экономическое значение такого шага. В результате славянской миграции число невозделанных площадей уменьшилось, что в свою очередь снижало налоговое бремя, возложенное на крестьянские общины. Славяне, осевшие на равнинах Фессалии, в долинах рек Вардар и Стримон, а теперь перемещенные в Малую Азию, представляли собой земледельческое население с развитой свободной крестьянской собственностью. Иными словами, македонские мигранты соответствовали хозяйственному строю империи и экономическим планам Константинополя. Переселение славян решало двуединую задачу: с одной стороны, снижало давление варварского элемента на Фракию, южная полоса которой стала теперь пустынным поясом, отделившим византийскую территорию от Болгарии, а с другой – обеспечивало рабочей силой обезлюдевшие пространства в Малой Азии. Массовые миграции расширяли прослойку свободного общинного крестьянства: оно не только несло на себе податные тяготы и воинскую повинность, но и являлось стратегическим человеческим резервом.

Юстиниан II сделал колонизацию опустевших областей империи краеугольным камнем внутренней политики, впервые предприняв это в таких размерах. Еще по соглашению с халифатом 687 г. василевс переселил в Византию часть мардаитов – обитателей горных ущелий Ливана: неподконтрольные арабам мардаиты тревожили их разорительными набегами на Палестину. Вывезенные в империю мардаиты укомплектовали два военных отряда – один в Пелопоннесе, о. Кефалония и Никополе (Эпир), другой – на островах Эгейского моря в составе фемы Киверриотов (в городе Атталия, ныне Анталья). Новый этап эмиграции мардаитов прошел в 689 г., когда они заселили земли в свежеобразованной феме Эллада. В 690/91 г. по распоряжению Юстиниана жители Кипра также переехали в Византию и обжили южное побережье Мраморного моря – ближние подступы к Константинополю, опустошенные во время сарацинской осады столицы в 674-78 гг. Киприоты заняли полуостров Кизик (Капу-Даг) с новым городом Юстинианополем, названным в честь императора.

Наряду с внешнеполитическими проблемами, Юстиниан II обратился к церковным вопросам. Синод, созванный в Константинополе в 686/87 г., вновь осудил монофелитство (см. Ираклий I, Константин IV Погонат), а зимой 691 г. – весной 692 г. в столице состоялся т.н. Трулльский собор. Заседания проходили в Большом императорском дворце, чей купольный зал со сводами (труллами) дал имя и церковному собранию. Постановления Трулльского собора дополнили каноны предыдущих соборов, в первую очередь Пятого (553 г.) и Шестого (680-81 гг.), которые, сосредоточившись на доктринальных проблемах, не касались дисциплинарных вопросов – церковных обрядов и быта. Несмотря на серьезное представительство, Трулльский собор, задумывавшийся как вселенский, получил признание лишь в качестве «приложения» к Пятому и Шестому соборам, о чем красноречиво говорит его официальное обозначение – Пятошестой. В 693 г. акты Трулльского собора неожиданно отвергла Римская церковь: папа Сергий I категорически отказался ратифицировать соборные каноны, как нарушавшие западно-христианскую религиозную практику, и даже запретил их публично оглашать.

Папский демарш не остался без ответа императора: из Константинополя в Рим прибыл протоспафарий (см. Синклит) Захария с приказом задержать Сергия I и этапировать его в Константинополь. Слух о грядущем заточении понтифика мгновенно разнесся по Италии, что повлекло стихийное возмущение в ополчениях Равенны и Анконы: они направились к Риму, где также началось антиправительственное брожение. Захария не смог водворить порядок в войсках или, по меньшей мере, отстоять город от бунтовщиков: под напором хлынувшего в Рим вооруженного сборища Захария был вынужден спасаться бегством, спрятавшись в папских покоях. Сергий I, вероятно, не предвидел столь большого размаха движения в свою поддержку и, опасаясь агрессивного настроя толпы, кое-как убедил ее разойтись и беспрепятственно выпустить Захарию из Рима. Неповиновение в Италии ярко продемонстрировало уязвимость Византии на Западе и, хотя папство поспешило нейтрализовать антиимператорский мятеж, ссора Юстиниана II и Сергия I отдалила Рим от Константинополя. Склока понтифика и василевса была чревата для ромеев утратой Апеннинского полуострова, и без того готового отложиться от Константинополя или стать добычей лангобардов. С ослаблением влияния Византии в Италии авторитет Римской курии, наоборот, увеличился: «папа управлял церковью без вмешательства императора в становившемся все более папском Риме» (T.F.X. Noble).

Между тем к 692 г. одержав верх в тяжелой гражданской войне, Абд аль-Малик счел договор с Византией 687 г. навязанным, а его соблюдение – невозможным. Понимая, что разрыв мира – лишь дело времени, Юстиниан поспешил упредить арабов: василевс замыслил нанести превентивный удар и развернуть боевые действия на территории противника – в недавно усмиренный халифом Ирак. Впрочем, сарацины опередили ромеев и в сражении при Севастополе (Сулусарай) в Каппадокии разгромили византийцев, а Армения вновь перешла к мусульманам. Поражение при Севастополе выявило то, что достижения Юстиниана II не обладали прочным основанием: они привели к крупным материальным издержкам, а, значит, к социальной напряженности, и во многом были обязаны военной паузе на восточной границе. Замирение в Анатолии позволило перебросить войска на Балканы, но затишье в Азии вследствие распри в халифате ставило стабильность рубежей Византии в прямую зависимость от внутриарабских смут.

Василевс Юстиниан, лично занимаясь армейскими и церковно-религиозными вопросами, финансовую сферу отдал на откуп доверенным чиновникам незнатного происхождения. Экономическую администрацию курировали сакелларий Стефан Перс (общее руководство финансовой системой и управление императорской казной) и логофет геникона, монах-расстрига Феодот Фракиец. С деятельностью логофета Феодота связана генеральная налоговая реформа: в конце VII в. подушная подать стала взиматься отдельно от поземельной, касаясь каждого без исключения человека. Больше того (и это главное), сбор персонального налога теперь не определялся непременной оседлостью в деревне, т.е. исчезла важная причина прикрепления налогоплательщика к земле, что в свою очередь фактически поощряло крестьянскую свободу передвижения. Политика Юстиниана II носила четкий антиаристократический и централизаторский характер и подрывала положение городской, в первую очередь, константинопольской знати, вынужденной субсидировать амбициозные мероприятия василевса. В частности, в 687 г. средства для балканского похода царь и его советники реквизировали у аристократии, и к моменту свержения Юстиниана в 695 г. долговая императорская тюрьма (Преторий) кишела узниками фиска.

Правительство Юстиниана II пало внезапно в ходе константинопольского мятежа осенью 695 г. Стратиг Анатолика Леонтий, арестованный в 692 г. по обвинению в поражении под Севастополем, был неожиданно освобожден и назначен в фему Эллада с предписанием безотлагательно покинуть Константинополь. Командировка в необжитую, варваризированную страну не снимала с Леонтия немилости, а наоборот, указывала на сохранение неприязни императора к нему. Однако Леонтий не выполнил царского рескрипта и с сообщниками захватил императорскую тюрьму, где содержались не просто противники Юстиниана, а опальные представители аристократии. Взбудоражив толпу, заговорщики овладели столицей, расправились со Стефаном и Феодотом – наиболее одиозными сотрудниками Юстиниана II – и с ним самим. Объявленный императором Леонтий даровал Юстиниану жизнь, но повелел искалечить его ринокопией (отрезанием носа, отсюда и прозвище «Ринотмет» – «Безносый») и сослать на северный берег Черного моря, в крымский Херсон. Последние годы перед переворотом 695 г. доказали, что, несмотря на известные успехи, Византия выглядела еще очень слабой: для экспансии империя не имела материальных и людских ресурсов. Внешний накал сил, помноженный на жесткий внутренний режим, возбуждал ненависть к Юстиниану II: василевс нажил уйму врагов среди правящей верхушки и константинопольского населения.

Очутившись в Херсоне, Ринотмет не стал заключенным в полном смысле слова: он мог свободно перемещаться в пределах городских стен. Падение Леонтия в 698 г. оживило надежды Юстиниана на возвращение к власти: бывший царь не смирился с судьбой и открыто призывал херсонитов помочь ему в реставрации на престоле. Правда, вместо сочувствия агитация Юстиниан II вызвала у горожан беспокойство: херсониты намеревались или убить низложенного василевса, или переправить его под стражей в Константинополь на суд нового императора Тиверия III Апсимара. Опасаясь за себя, Ринотмет ок. 698 г. бежал из Херсона в горную крепость Дорос (Мангуп) в 20 км от Херсона и запросил убежище у хазар. Хазары откликнулись на обращение Юстиниана II: он был с почетом принят в ставке кагана Ибузира Глиавана и женился на сестре или дочери кагана, в крещении нареченной Феодорой. Породнившись с хазарской знатью, Юстиниан с молодой женой осел в Фанагории, неслучайно избранной в качестве резиденции. Фанагория являлась узловым пунктом дорожных коммуникаций Таманского полуострова (что важно само по себе), откуда было удобно наблюдать за ситуацией в Византии, а также сноситься со сторонниками в империи – довольно многочисленными, как показали дальнейшие события.

Осенью 704 г. о Ринотмете вспомнили в Константинополе: послы Тиверия III потребовали от хазар выдачи «экс-василевса». Каган как будто дал согласие на экстрадицию зятя, но через Феодору проинформировал его и позволил Юстиниану покинуть Таманский полуостров. Хазары по сути подготовили побег Юстиниана II, снабдили его всем необходимым и укрыли у себя Феодору, которую Ринотмет не пожелал подвергать неоправданному риску в грядущей «спецоперации». Юстиниан добрался из Фанагории в Таматарху (Тмутаракань), точнее, в село Томы, в устье Кубани, а затем отбыл в Символ (Балаклаву). В Символе к василевсу присоединились шестеро соратников – свита, которая отправились в ссылку вместе с императором, но после его бегства в Хазарию осталась в Херсоне. С компаньонами Юстиниан II проплыл из Балаклавы в Некропилы (Каркинитский залив Черного моря) и далее каботажем на запад, вдоль устья Днепра и Днестра, причалив к дельте Дуная в Болгарии. Здесь Ринотмет запросил у хана Тервеля помощь в восстановлении на престоле, и болгары охотно отозвались на предложение василевса. Юстиниан II и Тервель выступили к Константинополю летом или осенью 705 г.: действовать приходилось быстро, чтобы дойти до византийской столицы раньше, чем правительство Тиверия III созрело бы для каких-либо контрмер. Прибыв к городским стенам, Ринотмет с горсткой бойцов уже на третьи сутки проник в Константинополь. Царь хорошо знал секреты столичной обороны: он проник в город по акведуку императора Валента, разрушенному аварами в 626 г. С захватом Юстинианом II Влахернского дворца в Константинополе началась паника: у Ринотмета нашлось немало доброжелателей, а Тиверий III бежал в Аполлониаду (приморский город в Вифинии), где и был вскорости арестован.

Вновь завладев скипетром, Юстиниан II совершил то, чего не делал ни один из его предшественников – «смог поставить себя выше ужасного увечья и связанной с ним наглядной дисквалификации» (Г.А. Острогорский). Искалеченный багрянородный монарх вернул корону после десятилетнего изгнания не только вследствие личной храбрости и энергии, но и пособничестве варваров, неприятелей Византии. Тем не менее, Ринотмет не сдал Константинополя Тервелю, который был щедро вознагражден и получил второй после императорского титул кесаря, впервые пожалованный варвару. Данный ранг формально означал то, что Тервель признавал верховенство василевса и становился как бы «вице-императором» Болгарии. Правда, сами болгары, осыпанные золотом за участие в реставрации Юстиниана, расценивали присвоение Тервелю титула кесаря как «сертификацию» царского статуса их вождя.

15 февраля 706 г. Тиверий III и его предшественник Леонтий – вдохновитель свержения Юстиниана II – были публично казнены, и вскоре «новый старый» василевс вызвал из Хазарии супругу Феодору. Коронованная в качестве царицы, она стала первой византийской императрицей-варваркой, а своего сына от Феодоры – Тиверия – Ринотмет сделал соправителем.

Внутренняя политика Юстиниана Ринотмета во второй период его царствования не претерпела заметных перемен: острое противостояние императора и старой «римской» знати не прекратилось. Юстиниан II, как и ранее, покровительствовал «новым людям» – не относившимся к константинопольской аристократии выдвиженцам из провинции: во многом благодаря им Ринотмету удалось взять реванш 705 г. С другой стороны, повальные репрессии реальных или мнимых врагов режима являлись не вздорными расправами, а естественным продолжением линии конца 680-х – начала 690-х гг., ориентированной на централизацию административного управления, т.е. против развивавшейся «частной власти». Император «активно стремился к укреплению фемного строя, замене муниципальных властей присылаемыми из центра стратигами» (С.Б. Сорочан). Террор Юстиниана был на руку армейской аристократии, нарождавшейся в условиях военизации сельского населения. Пока провинциальное офицерство упрочивало позиции на местах, в первую очередь, в деревне, курс Ринотмета настолько снизил политическую роль константинопольской знати, что престол оказался доступен выходцам из фемной войсковой среды (см. Тиверий III, Лев III), хотя некоторых из них также затронули репрессии Юстиниана II. Конфискации имущества городской аристократии, переселение тысяч самостоятельных хозяев перелицевали социальную структуру Византии. Если кризис VII в. открылся террором императора Фоки и подрывом экономического господства старой землевладельческой знати в столице и в провинции, то завершение преобразования общественно-хозяйственного облика Византии ознаменовалось репрессиями Юстиниана Ринотмета, новым «прореживанием» константинопольской аристократии и радикальным уменьшением ее могущества.

В отличие от внутренней политики, которая по существу не изменилась, для внешней был свойственен отказ от наступления и в Азии, и на Балканах, столь характерного для первого правления Юстиниана II, а также стремлением к миру на границах империи. Одной из важнейших задач, стоявших перед василевсом, стала нормализация отношений с папством, которые обострились в связи с требованием Ринотмета ратифицировать каноны Пятошестого собора. Теперь, спустя почти 20 лет после созыва собора, царь был готов пойти на уступки Римской церкви и предложил папе Константину I посетить Константинополь: 5 октября 710 г. понтифик во главе представительной делегации отплыл в Константинополь для свидания с Юстинианом II и константинопольским патриархом Киром. Зима затормозила римское посольство и оно достигло берегов Босфора лишь весной 711 г. Переговоры Ринотмета и Константина I в столице империи увенчались полюбовным договором, удостоверявшим законность Пятошестого собора, из директив которого понтифик, правда, утвердил только то, что не противоречило западно-христианской церковной практике.

Для папы Константина сделка с императором явилась тем более удачной, что по итогам примирения с Константинополем Юстиниан поддержал Рим в его конфликте с архиепископом Равенны Феликсом. Опираясь на городскую знать, Феликс самочинно упразднил папскую юрисдикцию над собой, что было вызовом и Константину I, и константинопольскому правительству, и лично Юстиниану II. Реакция императора не заставила ждать: в 709 г. он направил в Италию морской корпус под командованием патрикия Феодора, которому предстояло навести порядок в столице экзархата. Феодор арестовал наиболее активных представителей равеннской аристократии, среди которых находился и архиепископ Феликс, и доставил их в Константинополь, где они были казнены, а Феликс ослеплен. Впрочем, эффективность этого шага оценить сложно: уже в 710 г. при неясных обстоятельствах умер или погиб новый экзарх Равенны Иоанн Ризокоп. Нельзя исключать, что он пал от руки приверженцев ослепленного архиепископа Феликса или сгинул в вихре очередного антиимператорского бунта. Во всяком случае, помощь папе в его конфронтации с Равенной наглядно продемонстрировала желание Ринотмета прийти к соглашению с Римом, а также обязала Константина I к большей сговорчивости в дискуссии вокруг Пятошестого собора. Именно улаживание в пользу Рима злободневного для курии вопроса – о подчинении папству Равенны – способствовало константинопольской встречи понтифика и василевса.

В конце 700-х гг. резко обострилась обстановка в византийско-арабском порубежье: в 708 г. сарацины обложили каппадокийскую крепость Тиану (Кемерхисар). Отряженные для ее деблокады ромейские войска были наголову разбиты, после чего Тиана капитулировала. В 710-11 гг. мусульмане произвели грабительские рейды на Киликию, а их авангард даже прорвался до Хрисополя (Скутари).

Второе правление Юстиниана II закончилось также внезапно, как и первое, и тоже в результате военного мятежа, вспыхнувшего теперь не в столице, а на дальней окраине – в Крыму. Усиление контроля центра над периферией натолкнулось на сопротивление в форпосте Византии в Северном Причерноморье – Херсоне. Хотя сомневаться в лояльности херсонитов не было повода, и, по крайней мере до 710-11 гг. Таврика являлась надежным местом политической изоляции, Ринотмет решил укрепить свою власть в данном регионе, выполнив чистку в администрации Херсона и в рядах городской знати. Эта акция, проведенная летом или осенью 710 г. спровоцировала волнения в Херсоне, которые вылились в открытое восстание. Весной 711 г. в Херсон прибыла специальная комиссия из Константинополя: она попыталась найти компромисс с горожанами, но тщетно. В наметившейся междоусобице косвенное участие приняли хазары: поощряемые ими к неповиновению херсониты схватили и под стражей погнали к кагану императорское посольство, которое по дороге было перебито. Летом 711 г. Юстиниан спешно выслал в Крым карательную экспедицию, также провалившуюся: армия патрикия Мавра была заблокирована хазарами у стен Херсона и перешла на сторону повстанцев. Уже осенью они провозгласили императором армянского аристократа Вардана (Филиппика), а вскоре флот бунтовщиков отплыл к Константинополю.

Осознавая нависшую опасность, Ринотмет обратился к старому союзнику – болгарскому хану Тервелю: дорогостоящие походы против Равенны и Херсона привели к рассредоточению византийских вооруженных сил на большой территории, и войск для борьбы с крымскими инсургентами было недостаточно. Тервель вновь удовлетворил просьбу Юстиниана II: болгарский отряд, прибывший на выручку василевсу, он переправил в Малую Азию к подразделениям фемы Опсикий в Даматрию (окрестности Константинополя в Вифинии). Готовясь дать бой мятежникам, император покинул столицу и сделал своей квартирой селение Гингилисс, около мыса Карамбис, неподалеку от Синопа, где в самой узкой части моря обычно завершался переезд из Таврики. Позднее стало ясно, что оставление Константинополя явилось роковой ошибкой Юстиниана, но тогда это выглядело грамотным тактическим маневром, поскольку параллельно восстанию в Херсоне вспыхнули беспорядки в Армении, инспирируемые арабами. Ставленник крымских повстанцев Вардан имел армянские корни, и василевс мог полагать, что волнения в Таврике и Армении – звенья одной заговорщической цепи. Такой оборот требовал присутствия Юстиниана II поблизости от обоих враждебных очагов, т.е. в Южном Причерноморье с возможностью атаковать сарацин в Лазике, Киликии или Армении.

Вероятно, в Синопе Ринотмет узнал об измене патрикия Мавра и грядущем морском штурме Константинополя: император поспешил в столицу, куда приехал даже раньше крымских бунтовщиков, но в то время как Юстиниан находился еще на азиатском берегу Босфора, в Халкидоне (Кадыкей), херсонский флот уже вошел в Золотой Рог. Покинутый армией, Юстиниан II с наиболее преданными соратниками был убит 4 ноября 711 г., а в Константинополе зарезан царевич Тиверий – последний отпрыск Ираклийского дома.

Первым браком Юстиниан II был женат на Евдокии, умершей не позднее 695 г., и оставившей неизвестную по имени дочь.

Сугубо негативная аттестация личности Юстиниана Ринотмета в официальной византийской историографии обусловила возникновение т.н. «черной легенды» вокруг этого императора, тиражирующей пристрастные и тенденциозные суждения о нем.

Исторические источники:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884;

Никифора патриарха Константинопольского краткая история со времени после царствования Маврикия / Пер. и комм. Е.Э. Липшиц // Византийский временник. Т. III (28). 1950;

Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М., 1980;

Agnellus of Ravenna. The Book of Pontiffs of the Church of Ravenna / Transl. with comm. by M. Deliyannis. Washington, 2004;

Davis R. The Book of Pontiffs (Liber Pontificalis). 2nd Edition. Liverpool, 2000;

Michel le Syrien. Chronique / Ed. J.-B. Chabot: 5 Vol. Vol. I-II. Paris, 1899-1901.

Иллюстрации:

Император Юстиниан II (солид, 685-95);

Предполагаемое изображение императора Юстиниана II (ц. св. Дмитрия Солунского. Фессалоника);

Император Юстиниан II Ринотмет (солид, 705-11);

Убийство Тиверия, сына императора Юстиниана II (болгарский иллюстрированный перевод Хроники Константина Манассии. Миниатюра 46, XIV в.).

Автор статьи: А. Н. Слядзь