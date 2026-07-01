ЮСТИН, МАРК ЮНИАН (ЮНИАНИЙ) (лат. Marcus Iunianus [Iunianius] Iustinus)

Эпитоматор сочинения Помпея Трога «Филиппова история» (лат. «Historiae Philippicae»).

О жизни этого Юстина ничего неизвестно. Им было сокращено обширное произведение римского историка Помпея Трога (конец I в. до н.э. – начало I в. н.э.) «Филиппова история» (в 44 книгах), которое в результате дошло до нас только в таком виде (причем компиляция Юстина стала в поздней античности более популярной, нежели оригинал, что, видимо, в немалой степени способствовало утрате последнего). В составленной Юстином эпитоме ему принадлежит предисловие. В нем он высоко отзывается о Помпее Троге, стремившемся представить в своем труде всю историю человечества, и отмечает, что его собственная цель при работе над сочинением Трога была несколько иная: извлечь из этого произведения все, что достойно внимания, и опустить, по его мнению, малозначительное и неинтересное. Юстин не только сильно сократил оригинальный текст, но и в угоду своим морализаторским соображениям, а подчас и просто из-за непонимания исказил содержавшийся в нем фактический материал. Несмотря, однако, на это, дошедшая до нас эпитома Юстина является весьма ценным, а подчас и единственным источником информации по многим событиям и сюжетам истории древнего мира, и особенно истории эллинизма.

Исторические источники:

Марк Юниан Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae» (Предисловие эпитоматора).

Последний перевод на русский язык:

Марк Юниан Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae» / Пер. с лат. А. А. Деконского, М. И. Рижского; под ред. М. Е. Грабарь-Пассек // Вестник древней истории. 1954. № 2-4; 1955, № 1 (переизд.: СПб., 2005; М., 2005).