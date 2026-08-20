ЮСИМ Марк Аркадьевич

Родился 10.07.1950. Окончил исторический факультет МГУ в 1972 г.

Канидидатская диссертация : Этика и религия у Макиавелли (ЛГУ, 1980).

Докторская диссертация : Макиавелли в России. Мораль и политика на протяжении 5 столетий (ИВИ РАН, 1995).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН .

Иностранный член Американского общества изучения Ренессанса, член ред. колл. журнала «Средние века».

Область интересов : История итальянского Возрождения, Россия и Запад.

Сочинения:

Дино Компаньи «Хроника событий, случившихся в его время». М., Канон+, 2014. Пер. с итал., статья, примечания.

История и мораль. М., ИВИ РАН, 2014.

Иван Грозный и ренессансные государи // Европейское Возрождение и русская культура XV - середины XVII в.: контакты и взаимное восприятие / Отв. ред. Л.М.Брагина. М., Росспэн, 2013.

Premachiavellismo in Russia: racconto del tiranno giusto // New studies on Machiavelli and machiavellism. / Coord. Gh.L.Stoica, S.Drăgulin. Bucuresti: Ars Docendi, 2014.

History, poetry, and «New Science» of G.B. Vico // Investigations on Giambattista Vico in the Third Millennium. New perspectives from Brazil, Italy, Japan and Russia. Ed. F. Lomonaco, J. V. Ivanova. Roma: Aracne Editrice, 2014.

В.И.Рутенбург: историк Ренессанса в эпоху «тоталитаризма» // Италия и Европа. Сборник памяти В.И.Рутенбурга. СПб., Нестор-История, 2014.

Макиавелли и «новые государи» в эпоху политтехнологий // Перечитывая Макиавелли, у истоков современной науки. Идеи и политическая практика через века и страны (26-27 сентября 2012 г.). М., ИВИ РАН, 2014

Главы в третьем томе Всемирной истории (М., Наука, 2013): Введение, с.5-10, Некоторые черты социально-экономической и политической жизни, с.52 - 62, События и перемены в духовной жизни Европы, с.67-82, Италия в XVI в., с.117-135, Италия в XVII в., с.594 - 602, Заключение

Скромное обаяние петербургских архивов // Итальянские архивы в России - Российские архивы в Италии. М., 2013, с. 62 - 68

Поликультурность и национальная идентичность (Россия и Италия) // Россия - Италия. Культурные и религиозные связи в XVIII - ХХ веках. / Отв. ред. Е.С.Токарева, М.Г.Талалай. М., 2013, с.61 -67 Policulturalita’ e l’identita’ nazionale // Russia - Italia. Incontri culturali e religiosi tra’ ‘700 e ‘900. Mosca, 2013, p. 47 - 52. На рус. и итал. яз.

Издание трактата Г. Контарини «О магистратах и устройстве Венецианской республики», издательство ЕУСПб, СПб, , 2013. Перевод с лат., статья, примечания.

2 главы во 2 томе Всемирной истории, М., Наука, 2012. Расцвет Запада, сс. 507 - 548, Западная Европа в позднее Средневековье, 722 - 762.

Il mito di Machiavelli nella Russia contemporanea // Acropoli. Anno XIII - n. 1 - Gennaio 2012.

Yüzyıl Rus “Makyavelist”i İvan Peresvetov’un Eserlerinde Yeni Prens’e Bir Örnek Olarak II. Mehmet // Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite. / Haziarlayan C.B. Akal. Istanbul, p.85 - 89. (В переводе на тур. язык) 2012.

Гуманисты и современная периодизация истории // Историческая память в культуре эпохи Возрождения. Отв. ред. Л.М.Брагина. М., Росспэн, 2012

Статья «Марксизм и революции» для ЭНОЖ «История», 2 (10) 2012, ч.2, с. 215 - 231.

Статья «Строчные и прописные. (Средние века и раннее Новое время)» для ЭНОЖ «История», 2 (10) 2012, ч.2, с.59 - 64.

Статья «Из истории литературных стереотипов. «Письмо Валерия к Руфину» В.Мапа» для ЭНОЖ «История», 2 (10) 2012, ч.1. Медиевистика: новые подходы к периодизации [Электронный ресурс]. http://www.mes.igh.ru/magazine/content/pismo-valeria-k-rufiny.html

Боккалини о Бодене, свободе совести, итальянской Библии и Просвещении // Религиозное образование в России и Европе в XVII веке / Отв. ред. Е.С.Токарева. СПб., 2011

«Макиавелли - мораль, политика, фортуна». М., Канон+, 2011 (Переиздание монографий 1990 и 1998 гг.).

Юсим М.А. Миф о Макиавелли в эпоху реформ // Долгое Средневековье. Сборник в честь профессора А.А. Сванидзе / Отв. ред. А.К. Гладков, П.Ю. Уваров. М.: Кучково поле, 2011;

Юсим М.А. Парето и демократия // Парето В. Трансформация демократии. М., Территория будущего, 2010;

Юсим М.А. Сталин и Макиавелли. Заметки о политике и морали // Новая и Новейшая история. 2008. № 4;

Юсим М.А. «Любовные сомнения» Пьетро Аретино - жанр и предмет насмешки // Образы любви и красоты в культуре Возрождения / Отв. ред. Л.М. Брагина. М.: Наука, 2008;

Юсим М.А. Книги о семье: природа, виртý и примирение крайностей // Альберти Л.Б. Книги о семье / Пер. М.А. Юсима. М., 2008.