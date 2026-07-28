ЮРОВСКИЙ ЛЕОНИД НАУМОВИЧ

Экономист, государственный деятель.

Происхождение и образование.

Родился в семье почетного гражданина Одессы купца I гильдии Наума Яковлевича Юровского (1839—1907) и его жены Берты Моисеевны. 1 августа 1895 г. зачислен сразу во второй класс 2-ой одесской гимназии, закончил её с золотой медалью. В 1908 г. окончил экономическое отд-е Петерб. политехн. ин-та. Учителя – М.И. Туган-Барановский, А.А. Чупров, П.Б. Струве. Оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1908 г. – в Мюнхенск. университете под рук. Л. Брентано, написал дисс. «Русский экспорт хлебов, его организация и развитие».

С 1910 – пайщик издательства газ. «Русские ведомости», регулярно писал туда ст. Летом 1911 в качестве корр. газ. совершил поездку по Сибири, Д. Востоку и Китаю. Выступил с серией ст., посвященных экон. развитию Сибири и экологич. состоянию Байкала и Амура. С 1913 г. начал преподавать политэкономию в Моск. коммерч. ин-те и в МГНУ. Участник Перв. мир. войны. Отозван с фронта в авг. 1917 и назначен управляющим Особым статистико-экон. отд. мин-ва продовольствия Временного правительства. В ноябре 1917 г. переехал в Саратов, где работал до осени 1921: проф. Саратовск. ун-та, декан ф-та обществ. наук, ректор организ. в 1918 ин-та нар. хоз-ва, чл. губ. плановой комис. Ю. всесторонне исследовал проблемы безденеж. хоз-ва, считал, что оно возможно лишь при условии «связанного потребления», т.е. пайкового распределения, с которым население может мириться только в воен. время.

Советский экономист.

С 1921 – в Москве Зав. отд. иностр. статистики Центр. стат. управления РСФСР, одновременно сотрудничал с Наркоматом финансов. Привлекался для разработки фин. реформы. При участии Юровского в мае 1922 был разработан проект вып. банкнот, и в кон. июля Совнарком принял постановление о предоставлении Госбанку права вып. червонцев. Ю. считал, что успех реформы зависел от согласованности в действиях Госбанка, выпускавшего червонцы в обращение, и валютн. управления Наркомфина, осуществлявшего эмиссию совзнаков. Важная роль в координации этих действий была отведена Ю., ставшему 10 авг. 1922 зам. нач. валютн. управления. Но уже 22 авг. Ю. был арестован, он попал в список лиц, которые подлежали высылке за границу. Поводом послужила публикация в журнале «Экономическое возрождение» ст. Ю. «Бюджет и народный доход в современной России», в которой он предлагал для уменьшения бюджет. дефицита сократить воен. расходы и подчеркивал необходимость «ликвидировать военное хозяйство во всех его видах». По ходатайству коллегии Наркомфина высылка была отменена, в сентябре 1922 г. был освобожден.

В октябре 1922 г. началась практическая реализация декрета о вып. червонцев, и Ю. был назначен представителем Наркомфина в Совете по эмиссион. делам при Госбанке. В своей книге «На путях к денежной реформе» (М., 1924; была переведена на англ. и нем. языки) Ю. разъяснял необходимость сохранения курса на твердую валюту: «Борьба за устойчивую валюту вытекает с железной необходимостью из новой экономической обстановки: хозяйству, работающему на рынок, нужны твердые деньги». Ю. опровергал распространенное мнение о том, что ограничение эмиссии тормозит восстановление экономики. Благодаря действию Госбанка, который в своей деят-сти руководствовался разработками Ю., с лета 1924 начался бурный рост нар. хоз-ва. Гл. причины нового серьезн. социально-экон. кризиса Ю. видел в чрезмерных планах хоз. развития, в перв. очередь, капитальн. стр-ва, нач. реализации которой вызвало кредитно-денеж. инфляцию.

В конце 1927 г. Ю. опубликовал исследование «Денежная политика советской власти: (1917—1927)», в которой показал борьбу двух альтернатив. тенденций развития сов. хоз. системы, начиная с первых дней ее существования: военно-коммунистич. (нерыноч. распределение) и нэповской (рыноч. хоз-во). В начале 1928 уехал в отпуск за границу, что спасло его от очередн. волны арестов.

В февр. 1929 г. его назначили нач. планово-экон. отд. Наркомфина. Он продолжал выступать за приведение плановых темпов развития страны в соответствии с реальн. возможностями против форсирования индустриализации. В нояб. 1929 после чистки аппарата Наркомфина Ю. подал заявление с просьбой освободить его от обязанностей нач. планово-экон. управления. В апр. 1930 стал чл. Совета Госбанка.

Аресты и гибель.

26 июля 1930 Ю. был арестован и обвинен в принадлежности к антисов. «трудовой крестьянской партии». В янв. 1932 приговорен к 8 гг. лишения свободы. Отбывал наказание в Суздальск. политизоляторе, где была написана работа «Трансформация категорий денег и кредита в процессе нашего социалистического строительства». Освобожден в дек. 1934, поселился в пос. Середа Ивановск. Пром. обл., где работал бухгалтером. В кон. 1936 добился разрешения вернуться в Москву, зарабатывал на жизнь переводами худож. лит-ры с франц. и нем. языков. Осенью 1937 нач. Главсевморпути О.Ю. Шмидт взял его консультантом в планово-экон. отд. В кон. 1937 Ю. вновь был арестован и 17 сент. 1938 расстрелян. Реабилитирован в 1963. Место захоронения – «Коммунарка» (Моск. обл.).