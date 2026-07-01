ЮРКЕВИЧ МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Художник-авангардист, член общества «Супремус» , соратник К.С. Малевича .

Биография и творчество

До недавнего времени об этом художнике не было известно практически ничего, кроме того, что он был одним из авторов журнала «Супремус». Даже его инициалы в литературе либо были ошибочны, либо отсутствовали вовсе. Имя Юркевича было известно искусствоведам только в связи с обществом «Супремус», в материалах которого он фигурировал лишь на протяжении полутора лет. Из его творчества до нас дошел лишь один его текст, размещенный в журнале «Супремус» и ни одного визуального произведения. Впервые его биография была введена в научный оборот Александрой Шатских в ее фундаментальном труде 2009 г. «Казимир Малевич и общество Супремус». Благодаря его подписи «М. Юркевич», сохранившейся в журнале общества, удалось уточнить его инициалы и идентифицировать его как Мстислава Владимировича Юркевича, некогда учившегося в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) . Его личное дело удалось отыскать в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) . Все биографические данные приводятся по анкете, заполненной им самим при поступлении в МУЖВЗ.

Родился Юркевич 13 июня 1885 г. в Петербурге. В 1906 г. он поступил на отделение скульптуры МУЖВЗ, в графе образование стоит «нет сведений», однако, по аккуратному почерку, которым была заполнена вступительная анкета, можно судить, что он посещал уроки чистописания в реальном училище или гимназии. Известно, что его мать проживала в г. Вильно (ныне Вильнюс). Уже в 1907/1908 учебном году Юркевич был исключен из училища за систематическое непосещение. Опасаясь призыва на военную службу, он пытался восстановиться в училище. В объяснительной части ходатайства о восстановлении Юркевич указал причину отсутствия на занятиях: «тяжелую нервную болезнь», из-за которой он вынужден был вернуться в родной Петербург. Однако, его ходатайство было отклонено и на учебу он так и не вернулся.

Знакомство Юркевича с Малевичем могло произойти в 1906 г., когда оба они поступали в МУЖВЗ, причем для Малевича это была третья неудачная попытка поступить. Начиная с 1916 г., фамилия Юркевича неизменно присутствует в бумагах, связанных с формируемым обществом «Супремус». В частности, Ольга Владимировна Розанова (1886-1918), также присоединившаяся к обществу в 1916 г., в своем письме к Надежде Андреевне Удальцовой (1886-1961) упоминает, что Юркевич участвовал в создании эскизов к вышивкам вышивальной артели «Вербовка» , и его рисунки, возможно, стоит опубликовать в декоративном отделе журнала «Супремус»: «Прилигаю также декоративные рисунки Юркевича.. , может быть, они понадобятся». Рисунки эти, однако, опубликованы не были и до нас не дошли.

Единственный дошедший до нас документ – статья Юркевича для «Супремуса» «Есть искусство…», датируемая 1917 годом. Предположительно, статью предполагалось опубликовать в брошюре «Новый день искусства», куда также должны были войти тексты Михаила Ивановича Менькова (1885-1926) и самого Малевича. Взгляды, выраженные в этом коротком тексте, были максималистскими и несли на себе явный отпечаток влияния автора «Черного квадрата». Юркевич писал: «Быть может, Новая Живопись вовсе не для станковых картин, не для выставок. Вероятно, старые способы воспроизведения и способы рассматривания произведения не годны теперь. Для нового вина и мехи новые. Это острый очередной вопрос».

Последнее упоминания имени Мстислава Юркевича встречается в статье Малевича «Государственникам от искусства», опубликованной в газете «Анархия» 4 мая 1918 г., где он заявлен как один из супрематистов: «Представителями супрематизма являются: Малевич, Клюн, Давыдова, Розанова, Меньков, Юркевич, Удальцова, Попова и др.».

Больше никаких упоминаний этого художника нет. О местонахождении его произведений неизвестно.