ЮРГЕНСОН ПЁТР ИВАНОВИЧ

Музыкальный деятель, основатель крупнейшей в России нотоиздательской фирмы.

Происхождение и первые шаги.

Отец – эстонский шкипер рыбачьего судна. Детские годы П. И. Юргенсона протекали в обстановке непрерывной борьбы за существование, осложнённой ранней смертью его отца. В молодости работал приказчиком в петерб. муз. м-нах Ф. Стелловского и А. Битнера; в 1859 стал управляющим нотным отд. муз. фирмы братьев Шильбахов в М. С нач. 1860-х – близкий друг Н.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского (кот. был крестным отцом сына Ю. – Бориса) и чл. группировавшегося вокруг них кружка моск. муз. деятелей; в течение 30 лет был активным членом Московской дирекции ИРМО.

Собственное дело.

10 августа 1861 г. Ю. открыл свое муз. изд-во и муз. м-н на углу Б. Дмитровки и Столешникова переулка при финансовой поддержке Н. Г. Рубинштейна. Тогда же начал издавать ноты, а с 1866 – книги о музыке; в 1867 основал собств. нотопечатню. 9 авг. 1869 перевел магазинн на Неглинную ул., 7, в помещение быв. муз. м-на «Орфей». В 1877 приобрел и перестроил под нотопечатню и м-н здание на Неглинной ул., 10 (здесь же при м-не периодически собирался Совет Русского хорового общества в Москве). Зимой 1881/82 купил особняк в Хохловском пер. (быв. Палаты думн. дьяка И.Е. Украинцева), к которой в 1895 был пристроен 3-этажн. корп. для нотопечатн. ф-ки. С 1 сент. 1897 м-н Ю. с бесплатн. читальней нот, поступивших в продажу, находился на Неглинной ул., 14. В 1870—1903 фирма Ю. приобрела ок. 20 более мелких музыкально-издательских фирм. Выпускал свои изд. большими тиражами по общедоступн. ценам. В 1903 при гл. нотном м-не была создана первая бесплатн. нотная читальня.

Достижения и направления деятельности.

Начиная с 1862, на протяжении 30 лет был тесно связан с Русским музыкальным обществом в Москве, все эти годы являлся неизменным поставщиком нот для Общ-ва. Ю. выпустил первые в России полн. собрания фп. соч. Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена, издал все сонаты Л. ван Бетховена, клавиры опер Р. Вагнера, Дж. Верди и др., был первым и практически единств. издателем соч. Чайковского, в изд-ве Ю. вышли собр. соч. А.А. Алябьева, А.С. Аренского, мн. произв. М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.А. Балакирева, А.П. Бородина и др. Большое значение имела инициатива Ю. в обл. изд. духов. музыки (что до 1879 являлось исключит. привилегией С.-Петерб. придворн. певческ. капеллы). Всего до 1912 фирмой было выпущено в свет 28 партитур опер и балетов, 300 партитур оркестровых произв., 150 оперн. клавиров, 2200 духовно-муз. композиций, св. 2000 светск. хоров, более 200 книг о музыке. Первый русский нотоиздатель, начавший постоян. оптовую продажу нот за границу. Лучшие изд. фирмы не раз награждались поч. дипломами и медалями, в т.ч. «Grand Prix» и золотой медалью на Всемирн. выставке в Париже (1900). Похоронен на кладб. Алексеевского монастыря. В 1918 г., после декрета о национализации, фирма была преобразована в Музыкальный сектор Государственного издательства, в 1930-м — в Государственное музыкальное издательство (Музгиз), в 1963-м — в издательство «Музыка». В 2004 г. нотоиздательство П. Юргенсона было возрождено при участии иностранных акционеров.