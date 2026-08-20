ЮРЬЕВЕЦКИЙ МУЗЕЙ

Юрьевецкий историко-художественный музей, основанный в 1925 году, является одним из старейших музеев Ивановской области.

Его первым директором был историк и краевед А.И. Батуев. С 1938 года экспозиция музея располагалась в здании Богоявленской церкви. Но в связи с передачей храма Епархии в 1986 году музей был закрыт, и его фонды начали перемещаться из одного здания в другое.

И лишь в 1999 году музей был открыт вновь в бывшем доме купца и городского головы А.Л. Флягина, построенного им в 1903 году. В годы Великой Отечественной войны здесь находилась начальная школа, в которой обучался известный в будущем кинорежиссер А.А. Тарковский.

Экспозиция музея, созданная на основе уникального краеведческого материала, знакомит посетителей с историей Юрьевецкого края от первых поселений до наших дней. Музейная экспозиция представлена в четырех залах.

Зал №1 «Дух места»:

Освещена духовная история города Юрьевца. Здесь собраны иконы, старинные книги и другие предметы церковного обихода из Юрьевецких храмов. А в стеклянных витражах можно увидеть фотографические изображения городских церквей как разрушенных, так и действующих поныне. Особое место занимает плащаница «Положение Иисуса во гроб», датируемая началом XVII века (по преданию покрывала тело святого Макария Унженского и Желтоводского).

Зал №2 «История города Юрьевца от первых поселений до конца XIX века»:

Собраны экспонаты, позволяющие проследить историю развития города на протяжении его становления. Вниманию посетителей представлены находки археологов, обнаруженные на территории Юрьевецкого края, а также оружие XV-XVII веков, XIX веков, предметы крестьянского и купеческого быта. Гости музея узнают о развитии ремесел и промыслов, промышленности и торговли, образования и здравоохранения.

Зал №3 «Гостиная на все времена»:

Экспозиционеры попытались создать виртуальный образ гостиной, в которой в начале ХХ века могла жить семья городского интеллигента. Пришедшие сюда смогут увидеть мебель того времени, работы известных художников (Е.Е. Лансере, Д.А. Трубникова, И.Н. Нефедова и других), фотографии выдающихся людей города Юрьевца (архитекторов братьев Весниных, М.Н. Черкасского, В.Я. Леонтьева и других).

Зал №4 «ХХ век»:

Вобрал в себя богатый документальный и фотографический материал. Для удобства восприятия все представлено по периодам: русско-японская война , Первая мировая война, Великая Октябрьская социалистическая революция, время коллективизации, индустриализации и репрессий, Великая Отечественная война и восстановительные работы после победы в ней. Особое место уделено плану «Бюро «Большая Волга», предусматривавшему в конечном итоге строительство и запуск ГЭС, которая оснастит в будущем город и район электричеством.

Иллюстрации:

Историко-художественный музей города Юрьевца.