ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей 7 ноября 1920 года разместился в ансамбле Михайло-Архангельского монастыря, основанного в ХIII веке.

Сейчас фонды музея насчитывают более 16 тысяч предметов. В архитектурных постройках XVII-XIX веков разместились музейные экспозиции: « П.И. Багратион - национальный Герой России», «Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья», «История мануфактуры Юрьев-Польского уезда», «Художественная выставка», «Колокольня. Смотровая площадка», Георгиевский Собор XIII века.

Коллекция фарфора, художественные картины, фрагменты интерьеров, предметы крестьянской и церковной утвари, иконы, украшения, книги, документы - все сливается в единый информационный поток, который наполняет посетителей красотой русского быта и несомненным талантом древних предков.

Сотрудники музея также проводят обзорную экскурсию по городу, мастер-классы по масленой набойке и изготовлению куклы-закрутки, разнообразные тематические занятия и лекции для групп дошкольного и младшего школьного возраста. Помимо экскурсионных программ, лекций и занятий проводятся костюмированные, развлекательные, интерактивные массовые мероприятия, приуроченные к Рождеству, Масленице , Пасхе и Троице. Разработан сценарий «Золотое кольцо любви» - сотрудники музея чествуют молодоженов.

На территории музея расположен сувенирный магазин, где посетители, туристы могут приобрести изделия народных умельцев, памятные подарки и сувениры с символикой города. За большой вклад в развитие культуры области и многолетнюю работу по сохранению памятников материальной и духовной отечественной культуры музей неоднократно награждался районными дипломами, почётными грамотами администрации Владимирской области и Министерства Культуры Российской Федерации .

Иллюстрации :

Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей.