ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ (НОВГОРОД)

Монастырь, основанный в XI в. и расположенный на южной окраине Великого Новгорода на берегу реки Волхов.

XI-XII века

Согласно преданию, монастырь был заложен в 1030 г. Ярославом Владимировичем (Мудрым), бывшим на княжении в Новгороде с 1010 по 1034 гг. При крещении он был наречен Георгием (Юрием), что и дало название обители.

Изначально все ее здания были из дерева. Однако в 1119 г. по указанию князя Мстислава Великого произошла закладка Георгиевского собора из камня. За его возведение отвечали игумен Кириак и сына Мстислава Всеволод, князь новгородский. Расписанный к 1130 г. и тогда же освященный новгородским епископом Иоанном, новый храм по размерам уступал лишь Софии Новгородской. Внутри храма были созданы просторные княжеские хоры, на хорах располагалось два придела - Благовещения Пречистой Божьей Матери и святых страстотерпцев Бориса и Глеба.

Ныне храмовые фрески 1130 г. почти не уцелели, остались лишь некоторые фрагменты.

В 1130 г. Мстислав даровал Юрьеву монастырю большое количество земель. Сохранившаяся жалованная грамота об этом – самый древний из русских юридических документов.

С конца XII в. в Георгиевском соборе погребали монастырских настоятелей, князей, посадников и некоторых святителей.

XIII-XVIII века

С первой четверти XIII в. местные настоятели стали называться Юрьевскими архимандритами, будучи одновременно и архимандритами Новгородскими. В первой половине XIV в., во время настоятельства Моисея, будущего архиепископа Новгородского, у обители появляются стены из камня. В конце XV в. она становится одним из богатейших церковных феодалов.

В 1611-1617 гг. монастырь несколько раз подвергался разграблению шведами, однако поддержка царя позволила достаточно быстро восстановить свое положение.

В процессе секуляризации 1764 г. монастырь лишился ощутимой части владений.

XIX-XXI века

Новый подъём имел место в начале XIX в. При архимандрите Фотии (Спасском) велась реставрация. Тогда же были возведены Западный корпус с церковью Всех Святых, Спасский собор, восточный Орловский корпус с кельями, северный с храмом Воздвижения Креста, южный с больничною церковью Неопалимой Купины. В 1841 г. появилась колокольня (арх. К. Росси).

В 1820-1830-е гг. проводилось поновление Георгиевского собора, тогда фрески XII в. были заменены новыми росписями.

В Синодальный период помимо Фотия монастырь прославился еще несколькими подвижниками – святителями Павлом (Конюскевичем) и Филаретом (Дроздовым), священномучеником Иувеналием (Масловским).

В 1920-е гг. имущество обители экспроприировалось, к 1928 г. сохранился только один храм — Крестовоздвиженский. С 1932 по сентябрь 1941 гг. в стенах обители располагался инвалидный дом имени Свердлова.

Во время ВОВ на монастырской территории были расквартированы немецкие и испанские воинские части, части прибалтийских коллаборационистов.

В 1991 г. обитель передавалась Новгородской епархии, в 1995 г. была создана монашеская община.

В 2014 г. под полом Георгиевского собора были найдены фрагменты фресок XII в.