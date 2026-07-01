ЮПИТЕР ДОЛИХЕН (лат. Juppiter Dolichenus)

Восточное божество, получившее распространение в Римской империи.

Юпитер Долихен изначально был местным божеством (Баалом) небольшого городка Долиха в Коммагене (Северная Сирия) и был господином молнии. Его культ становится известен в Риме при императоре Адриане, а наибольшее распространение получил в первой половине III в. Во время правления династии Северов он был даже приравнен к общеримскому государственному культу Юпитера Капитолийского.

В надписях из римского храма на Авентине Юпитер Долихен именуется «вечный хранитель мира или всего города Рима» и «святой, превосходящий, всемогущий и все рождающий». Он выступает по преимуществу как божество армии и военных – бог-победитель, бог-триумфатор. Долихен часто изображался в одеждах римского полководца, с фригийским колпаком или персидской тиарой на голове, в правой руке у него секира, в левой пучок молний, он стоит на быке, олицетворяющем злые силы.

Во время правления Максимина Фракийца (235–238 гг.) многие храмы Юпитера Долихена были разрушены. С одной стороны, новый император нуждался в средствах и желал конфисковать храмовое имущество, с другой, Максимин люто ненавидел все, связанное с династией Северов.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев