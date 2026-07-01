ЮНГЕРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Происходил из семьи священника, Александра Стефановича Юнгерова, канонизированного Русской Православной церковью в 2001 г. Детство его прошло в селе Балаково, в храме которого служил его отец. Павел окончил Самарскую духовную семинарию. Продолжил богословское образование в Казанской духовной академии, где в год окончания 21 октября 1879 г. защитил диссертацию «История и значение пророческого служения в иудейском народе» и был оставлен на кафедре преподавать Священное писание Ветхого Завета. В 1880 г. защитил магистерскую диссертацию «Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни». В 1888 г. совершил поездку по библейским местам. В 1889 г. находился на стажировке за границей, где в Берлине и Лейпциге прослушал курсы по библеистике протестантских профессоров. Также он изучал древнееврейский язык и библейскую археологию. В 1897 г. защитил докторскую диссертацию: «Книга пророка Амоса. Введение, перевод и объяснение». C 1906 г. действительный статский советник.

Главным трудом всей жизни Юнгерова стал перевод почти полного корпуса книг Ветхого Завета на русский язык, которым он занимался с 1908 г. При этом работал не только как переводчик, но экзегет. Также он издал несколько апологетических исследований о Ветхом Завете: «Общее историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги» (1902), «Очерк истории толкования священных ветхозаветных книг Священного Писания» (1910). В 1912 г. был удостоен половины наставнической премии имени Высокопреосвященного митрополита Макария.

Его титаническая работа не осталась незамеченной, в 1913 г. во время широкомасштабного празднования 300-летия дома Романовых Юнгеров был удостоен звания Почетного гражданина России, и получил знаки отличия лично из рук императора Николая II .

Во время Гражданской войны , в 1918 г. академия фактически прекратила свою деятельность, в марте 1921 г. ректор и несколько преподавателей было арестовано, дальнему родственнику С.М. Маслакову удалось вывезти профессора из Казани в Балаково, где он и скончался, найдя упокоение в семейном склепе.