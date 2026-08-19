ЮНГБЛЮД Валерий Теoдорович
Родился в 1958 г. Окончил Кировский государственный педагогических институт им. В.И. Ленина.
Кандидатская диссертация: Внешнеполитическая мысль США, 1933-1939 гг.: эволюция воззрений и формирование механизма их реализации (Ленинградский государственный педагогический институт, 1990).
Докторская диссертация: Внешнеполитическая мысль США, 1939-1945 гг. (СпбГУ, 1997).
Доктор исторических наук, профессор, ректор Вятского гуманитарного государственного университета.
Область интересов: История США, межд. отношения в XX в.
Сочинения: Автор более 100 научных работ
Эра Рузвельта: дипломаты и дипломатия. - СПб.: Образование, 1996. - 221 с.
Внешнеполитическая мысль США 1939-1945 годов. - Киров: Изд-во ВГПУ, 1998. - 360 с.
Политика США в Югославии в 1941-1945 гг. - Киров, 2004. - 240 с. (В соавторстве с А.А.Костиным).
Греция в американо-британских отношениях в 1939-1945 гг. - Киров, 2009. - 366 с. (В соавторстве с А.А. Калининым).
Политика США в Иране в годы Второй мировой войны. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. - 414 с. (В соавторстве с А.В. Чучкаловым).
Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке в 1939 -1947 гг./ отв. редактор В.Т. Юнгблюд, А.А. Костин - Киров, 2014. - 510 с.