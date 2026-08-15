ЮНАКОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

из потомственных дворян Рязанской губернии, сын генерала от инфантерии Л.А. Юнакова, родился в Чугуеве (предки – выходцы из черноморских казаков). Окончил полный курс Орловского Бахтина кадетского корпуса (1889), 1-е военное Павловское училище по 1-му разряду, окончил первым с занесением имени на мраморную доску училища (1891), два класса и дополнительный курс «успешно» Николаевской академии Генерального штаба (1897). На службе юнкером рядового звания из кадет (01.09.1889). Юнкер унтер-офицерского звания (с 05.05.1890). Младший портупей-юнкер (с 13.08.1890). Старший портупей-юнкер (с 03.10.1890). Фельдфебель (с 07.11.1890). Подпоручик (с 05.08.1891 со старшинством с 10.08.1890) с зачислением по армейской пехоте и с прикомандированием к Лейб-гвардии Семеновскому полку. Поручик (с 06.12.1895 со старшинством с 05.08.1895). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 19.05.1897). Капитан (с 13.10.1898 с переводом в Генеральный штаб). Подполковник (Высочайший приказ 01.04.1901). Полковник (с 06.12.1906). Генерал-майор (за отличие по службе, с 06.12.1912). Генерал-лейтенант (за боевые отличия, с 10.04.1916). Генеральный-значковый (украинская армия, с 24.09.1918 со старшинством с 10.04.1918). Генерал-поручик (украинская армия). Генерал-полковник (украинская армия, с 22.01.1923 со старшинством с 10.10.1919). В Лейб-гвардии Семеновском полку (прибыл 06.09.1891, переведен в полк – Высочайший приказ 24.09.1892 со старшинством с 05.08.1891). Причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Санкт-Петербургский военный округ (26.05.1897). Переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 37-й пехотной дивизии (13.10.1898, вступил в должность 20.10.1898). Правитель дел по учебной части Офицерской стрелковой школы (16.12.1898, прибыл 09.01.1899). Заведующий библиотекой школы (17.03.1899). Прикомандирован для годичного командования ротой к 147-му пехотному Самарскому полку (09.09.1899, прибыл 03.10.1899). Командующим 7-й ротой (с 03.10.1899, принял роту 05.10.1899, сдал роту 05.10.1900). И.о. старшего адъютанта Ораниенбаумского лагерного сбора с оставлением командующим ротой (02-17.07.1900). Прибыл в Офицерскую стрелковую школу (07.10.1900). Правитель дел по учебной части школы (с 10.10.1900). Заведующий библиотекой школы (с 10.10.1900). Член суда школы (10.10.1900-12.04.1901), председатель суда (20.07.1901-20.07.1902). Заведующий музеем школы (с 08.09.1901). Вр.и.д. помощника редактора «Вестника офицерской школы» (01.06-01.09.1902). Председатель распорядительного комитета офицерского собрания (с 08.01.1903). Прикомандирован на 4 месяца на лагерный сбор для командования батальоном к 147-му пехотному Самарскому полку (08.05.1903, прибыл и назначен командующим 4-м батальоном 12.05.1903, принял батальон 17.05.1903, сдал батальон 20.09.1903, вр. командовал 2-м сводным батальоном 06-26.06.1903). Сдал должности правителя дел по учебной части, заведующего библиотекой и музеем (08.05.1903). Возвратился в школу (23.09.1903), принял должности правителя дел по учебной части, заведующего библиотекой и музеем (26.09.1903). Сдал должность председателя распорядительного комитета и офицерского собрания (08.01.1904). Штаб-офицер при управлении 53-й пехотной резервной бригады (с 04.06.1904, прибыл 08.08.1904, вступил в должность 10.08.1904). Сдал библиотеку школы и музей оружия (21.07.1904). Сдал должность правителя дел по учебной части школы (с 02.08.1904). Начальник штаба 1-го округа Отдельного корпуса пограничной стражи (с 17.02.1905). По случаю мобилизации и развертывания бригады в дивизию назначен вр.и.д. начальника штаба 53-й пехотной дивизии (с 03.03.1905). Сдал должность (03.04.1905). Прибыл в штаб округа (07.04.1905), принял должность начальника штаба (12.04.1905). Прикомандирован к Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде (04.05-05.07.1906). Возвратился на должность начальника штаба округа (06.07.1906). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской академии Генерального штаба офицерами (с 17.08.1907, прибыл 24.08.1907). Вр.и.д. правителя дел академии (07.05-09.09.1908). Защитил диссертацию по теме «Поход Карла XII на Украину в 1708 и 1709 годах» (01.1910) на звание экстраординарного профессора академии, работа получила от Академии наук премию графа С.С. Уварова. Экстраординарный профессор академии (с 08.01.1910). Защитил диссертацию по теме «Русско-японская война 1904-1905 годов» (1911) на звание ординарного профессора академии. Ординарный профессор академии (с 14.01.1911). Командир 1-й бригады 37-й пехотной дивизии (с 09.02.1914). Начальник штаба XXV армейского корпуса (с 04.11.1914). И.д. начальника штаба 4-й армии (с 04.04.1915, утв. 30.08.1915). Командир VII армейского корпуса (с 28.04.1917). Генерал для поручений при главнокомандующем Румынского фронта. Командующий 8-й армией (с 18.10.1917, снят с должности 27.12.1917). Уехал в двухмесячный отпуск в Харьков. Участник Гражданской войны. В гетманской армии (с 05.1918). Глава комиссии по созданию военных школ Главного военно-учебного управления Военного министерства Украинской державы (1918). Начальник Главного военно-учебного управления (с 01.08.1918). Начальник военной академии (с 29.10.1918, не открылась). Помощник главного инспектора войск Украинской народной республики (УНР, 1919). Помощник начальника главного геодезического управления Генерального штаба Действующей армии УНР. Начальник штаба Головного атамана С.В. Петлюры (07.08.1919-14.12.1919). Интернирован в Польше (12.1919). Начальник военной секции (14.12.1919-31.01.1920) и советник (31.01-25.07.1920) при дипломатической миссии УНР в Польше. Военный министр УНР (25.07-09.1920). Председатель Высшего военного совета УНР (10.02.1921-1923). Председатель Украинского военно-исторического товарищества в Калише. В эмиграции – в Польше. Умер от болезни сердца и похоронен в Тарнуве. Военный историк. Оставил воспоминания. Награды: знак за отличную стрельбу и звание отличного стрелка (26.06.1891), Св. Анны 1-й ст. с мечами, Св. Анны 2-й ст. (за труды, понесенные при мобилизации 53-й пехотной резервной бригады, 21.07.1906), Св. Анны 3-й ст. (06.12.1902), Св. Владимира 3-й ст. с мечами (14.01.1915), Св. Владимира 4-й ст. (06.12.1910), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (14.01.1915), Св. Станислава 2-й ст. (18.11.1905), Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1898), медали: серебряная медаль на александровской ленте в память царствования императора Александра III (1896); серебряную на андреевской ленте в память Св. Коронования Их Императорских Величеств в 1896 г., светло-бронзовую медаль на андреевской ленте в память 200-летия Полтавской победы (30.08.1909), светло-бронзовую в память 100-летия Отечественной войны 1812 года, медаль в память 300-летия Царствования Дома Романовых, нагрудный знак, установленный для лиц, лично приносивших поздравление Их Величествам по случаю 300-летия царствования Дома Романовых, Высочайшее благоволение за особые труды по разработке вопросов об организации празднования 200-летия Полтавской победы (30.08.1909), знак российского общества Красного Креста, французский крест общества спасения на водах на Верхнем Рейне (Высочайше разрешено принять и носить 01.09.1899), французский знак отличия, болгарский орден за военные заслуги 3-й ст. (Высочайше разрешено принять и носить 09.09.1909), английский орден Бани 3-й ст. Женат, 2 детей.

Соч.: Конспект по чтению планов и карт: Курс Офицерской стрелковой школы. СПб., 1899; Ночной бой. Сообщение Ген. штаба капитана Юнакова в Офицерской стрелковой школе. СПб., 1899; Каталог библиотеки Офицерской стрелковой школы. СПб., 1901; Пособие для чтения планов и карт: Курс Офицерской стрелковой школы. СПб., 1901; Указания для теоретических занятий на планах и в поле и для производства военно-глазомерных съемок и рекогносцировок. СПб., 1904 (в соавт. с А.В. Брилевичем); Японо-русская война. Переправа японцев через Ялу и Тюренченский бой. Вып. 2. Б.м., 1904; Полтава (27 июня 1709 года). СПб., 1909; Северная война. Кампания 1708-1709 гг. Военные действия на левом берегу Днепра. Вып. 1-2. СПб., 1909; Записки по истории русско-японской войны 1904-1905 гг. Ч. 1-2. СПб., 1912-1914; Северная война: кампания 1708-1709 гг. с точки зрения стратегии, тактики и истории военного искусства // Защита Отечества: Наука побеждать, заветы и уроки Петра Великого. М., 2010. С. 262-302.