ЮМАТОВ Константин Владимирович

Окончил Кемеровский государственный университет в 1994 г. Кандидатская диссертация на тему: "Отражение мотивов героического эпоса в археологических па-мятниках степей Евразии (на примере каменных изваяний) (Кемеровский государственный университет, 1998). Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой, новейшей истории и межд. отношений Кемеровского государственного университета.

Научные интересы:

Археология ,

Семиотика,

Этнология и антропология ,

История международных отношений,

Конфликтология.

Сочинения:

Генезис кочевой государственности сюнну в контексте исторических аналогий // Современные проблемы гуманитарных дисциплин. Кемерово, 1996. (в соавт.);

To the Question on the Genesis of the State of the Hsiung-nu // 100’s An-niversari of Hsiung-nu Arheology. Nomadism – Past, Present in Global Context and Historical Perspektive. The Phenomenon of the Hsiuung-nu. International Archeolog-ical Congress. Ulan-Ude, 1996. V.I. (в соавт.);

Отражение индоевропейской эпи-ческой формулы “неувядающей славы” в каменных изваяниях степной Евразии // Древние культуры Центр. Азии и Санкт-Петербург: Материалы Всероссий-ской научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения А.Д. Грача. СПб, 1998;

Музеи Кузбасса: Справочник. Кемерово, 2000. (в соавт.).