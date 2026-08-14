ЮЛИЯ СОЭМИЯ, БАССИАНА (лат. Julia Soaemias Bassiana)

Мать императора Гелиогабала , племянница Юлии Домны .

Юлия Соэмия была дочерью Юлии Месы , младшей сестры Юлии Домны, жены Септимия Севера , и сирийского нобиля Гая Юлия Авита Алексиана. Детство и юность Юлии Соэмии прошли в Эмесе, там она вышла замуж за Секста Вария Марцелла, всадника из Сирии. Ее семья переехала в Рим, а после убийства Каракаллы в 217 г. и самоубийства Юлии Домны Макрин позволил им вернуться в Сирию. Вместе со своей матерью Юлия Соэмия решила свергнуть Макрина и возвести на престол своего сына Бассиана, будущего Гелиогабала. Двумя Юлиями был пущен слух о том, что Бассиан являлся незаконнорожденным сыном Каракаллы, что вместе с обильными подарками войскам привело к восстанию. При его подавлении Макрин был убит (по легенде, Юлия Меса сама принимала участие в решающей битве, с колесницы останавливая бегущих солдат), а его преемником объявлен Гелиогабал. Вся семья снова отправилась в Рим. Реальное управление империей осуществлялось Юлией Месой и Юлией Соэмией, получивших титул август. Так как религиозная политика Гелиогабала, стремившегося к превращению сирийского солярного божества Эль-Габала в центральную фигуру римского пантеоона, и его эксцентричные выходки быстро оттолкнули от него римское общество, Юлия Меса и Юлия Соэмия убедили его усыновить его двоюродного брата Алексиана, сына Юлии Мамеи, будущего Александра Севера . В 222 г. Гелиогабал и его мать были убиты в результате восстания.

Иллюстрация :

Портрет Юлии Соэмии. Серебро. Болгарский Национальный исторический музей.