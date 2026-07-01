ЮЛИЯ МЕСА (лат. Julia Maesa)

Сестра Юлии Домны , жены императора Септимия Севера , бабка императора Гелиогабала .

Точный год рождения Юлии Месы не известен, в отличие от дня – 7 мая. Ее отцом был Юлий Бассиан, верховный жрец эмесского бога Солнца Элагабала. Юлия Меса вышла замуж за римского всадника Гая Юлия Авита Алексиана, от которого у нее было две дочери – Юлия Соэмия и Юлия Мамея. После того, как Септимий Север стал императором, положение семьи резко возросло; с другой стороны, Юлия Домна и Юлия Меса при помощи своих связей могли оказать существенную поддержку императору на Востоке. Муж Юлии Месы командовал VI Флавием легионом, позже с семьей жил в Риме; вряд ли жена сопутствовала ему в то время, когда он был наместником Далмации, Азии и на Кипре, где и умер в 216 или 217 г.

После смерти Септимия власть перешла к Каракалле , который 8 апреля 217 г. был убит в результате организованного Макрином заговора. Макрин разрешил Юлии Месе покинуть Рим и уехать в Эмесу и сохранил ей ее огромное имущество. Оказавшись в Сирии, он начала интригу с целью привести к власти своего внука Вария Авита Бассиана, будущего императора Гелиогабала, который так же был жрецом Элагабала. Он пользовался популярностью среди солдат, и распускаемые Юлией Месой слухи о том, что его настоящим отцом является Каракалла и раздаваемое ею золото лишь усиливали эту популярность. В 218 г. на Востоке вспыхнуло восстание против Макрина , император был убит при его подавлении (Юлия Меса на колеснице присутствовала при решающей битве и удерживала солдат от бегства), а его преемником был объявлен Гелиогабал. Реальное управление империей осуществлялось Юлией Месой и Юлией Соэмией, получивших титул август. Влияние Месы на государственные дела подтверждается монетами с ее портретом. Так как религиозная политика Гелиогабала и его эксцентричные выходки быстро оттолкнули от него римское общество, Юлия Меса и Юлия Соэмия убедили его усыновить его двоюродного брата Алексиана, сына Юлии Мамеи, будущего Александра Севера . В 222 г. Гелиогабал и его мать были убиты, власть перешла к Александру и Юлии Мамеи. Юлия Меса умерла вскоре после этого, скорее всего, в 223 г., но точно не позже 3 августа 224 г. После смерти она была обожествлена.

Исторические источники :

Геродиан. История императорской власти после смерти Марка;

Дион Кассий. Римская история;

Писатели Истории Августов. Антонин Гелиогабал; Александр Север.