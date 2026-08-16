ЮЛИЯ МАМEЯ, ЮЛИЯ АВИТА МАМEЯ (лат. Julia Mamaea, Julia Avita Mamaea)

Дочь Юлии Месы , племянница императора Септимия Севера и Юлии Домны , мать и соправительница Александра Севера.

Родилась в семье Гая Юлия Авита Алексиана и Юлии Месы, младшая сестра Юлии Соэмии. Во втором браке у нее от Марка Юлия Гессия Марциана родился сын Алексиан (208 г.). По настоянию Юлии Мамеи, Юлии Соэмии и Юлии Месы, Гелиогабал усыновил Алексиана под именем Александра и назначил соправителем (221 г.).

После убийства Гелиогабала и Юлии Соэмии в 222 г. императором был провозглашен Александр Север, а реальное управление империей перешло к Юлии Мамее и Юлии Месе. После смерти Юлии Месы (224 г.), Мамея приняла титул соправительницы (consors imperii), став первой женщиной во главе Рима. Она пользовалась репутацией женщины властолюбивой и корыстной и не желала ни с кем делить влияние на сына. В 231 г. началась война с персами, Александр Север и Юлия Мамея возглавили военные действия; после заключения мирного договора они отправились в Рим, а оттуда на германскую границу для борьбы с алеманнами. Они попытались решить дело подкупом германских вождей, но солдаты, узнав об этом, взбунтовались и 21 марта 235 г. они были убиты. Память Юлии Мамеи была подвергнута проклятию (damnatio memoriae).

Исторические источники :

Геродиан. История императорской власти после смерти Марка;

Дион Кассий. Римская история;

Писатели Истории Августов. Антонин Гелиогабал; Александр Север;

Евсевий Кесарийский. Церковная история.

Иллюстрация :

Юлия Мамея. Денарий. Серебро, Рим, 222-235 гг.