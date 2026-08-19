ЮЛИЯ ДОМНА (лат. Julia Domna)

Римская императорица, жена Септимия Севера , мать Каракаллы и Геты.

Отцом Юлии Домны был Юлий Бассиан, верховный жрец эмесского бога Солнца Элагабала, ее старшей дочерью была Юлия Меса . В 184 г. Юлия Домна стала женой будущего императора Септимия Севера. По легенде, Септимий выбирал себе невесту при помощи астрологии, которой он увлекался, и остановил свой выбор на Юлии Домне, так как ее гороскоп утверждал, что она выйдет замуж за правителя. В 188 г. у них родился Луций Септимий Бассиан (будущий император Каракалла), в 189 г. – Публий Септимий Гета. Юлия Домна пользовалась влиянием на своего мужа, которое она использовала в различных дворцовых интригах. После того, как Септимий стал единоличным владыкой Римской империи, главным противником Юлии Домны при дворе стал префект претория Плавциан, возможно, обвинявший ее в супружеской неверности. Противостояние между ними достигло такого накала, что в 205 г. Каракалла убил Плавциана, обвинив в покушении на убийство. После смерти Септимия (211 г.), власть унаследовали его сыновья, люто ненавидевшие друг друга. Матери удалось противодействовать идее о разделе империи между ними, но не удалось примирить своих детей, и в 212 г. Гета был убит Каракаллой. Она принимала участие в Восточном походе Каракаллы, когда он был убит в результате заговора, организованного Макрином (8 апреля 217 г.). Она попыталась сместить нового императора, но эта попытка окончилась неудачей, и Юлия Домна покончила с собой, перестав принимать пищу.

Вокруг Юлии Домны в Риме сформировался кружок интеллектуалов, в который входили Флавий Филострат, Гален , юристы Папиниан , Ульпиан и Павел и другие писатели, художники и софисты. Среди вопросов, которые там обсуждались, видное место занимали вопросы религии и мистики; именно Юлии Домне мы обязаны жизнеописанием «святого мужа» Аполлония Тианского, созданного Филостратом. Евсевий Кесарийский утверждает, что она интересовалась и христианством, и по ее приглашению императорский двор посетил Ориген.

Иллюстрация :

Юлия Домна. Гемма, Эрмитаж.