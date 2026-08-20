ЮЛИЙ ОБСЕКВЕНТ (лат. Iulius Obsequens

Римский писатель.

О его жизни ничего не известно, кроме того, что он жил до правления Гонория (395 г.). Юлию Обсеквенту принадлежит «Книга чудесных явлений» (Liber prodigiorum), перечень всех предзнаменований в римской истории. Первая часть этого сочинения, описывающая чудеса 249-191 гг. до н.э., не сохранилась, вторая охватывает события 190-11 гг. до н.э. В основе труда Обсеквента лежит, судя по всему, недошедшее до нас сокращение Тита Ливия , условно называемое Chronicon, которым пользовался и Евтропий . По своему мировоззрению Юлий Обсеквент был язычником, целью которого было показать, какое число предзнаменований сопровождало рост римского могущества; его позиция близка взглядам Симмаха и Никомаха Флавиана. Его сочинение представляет интерес не только как памятник религиозной полемики конца IV в. и арьергардных боев язычества против христианства, но и как источник информации из недошедших до нас книг Ливия.

Сочинения :

Giulio Ossequente. Il Libro dei prodigi / Ed. S. Boncompagni. Rome, 1992.