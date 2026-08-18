ЮЛИЙ КАПИТОЛИН (лат. Julius Capitolinus)

Один из так называемых « Писателей Истории Августов » (Scriptores Historiae Augustae).

Юлию Капитолину приписывются десять биографий императоров: Антонина Пия (III жизнеописание в сборнике), Марка Аврелия (IV), Луция Вера (V), Гельвия Пертинакса (VIII), Дидия Юлиана (IX), Клодия Альбина (XII), Макрина (XV), Максиминов (XIX), Гордианов (XX) и Пупиена и Бальбина (XXI). Его именем подписана большая часть биографий, входящих в этот сборник. В настоящее время Юлия Капитолина считают историографической фикцией, созданной подлинным автором «Истории Августов» для придания большего веса своему сочинению. В исследовательской литературе еще можно встретить ссылки на Капитолина, но нормативной является ссылка на Scriptores в целом (SHA).

Иллюстрация :

Издание Scriptores Historiae Augustae. Париж, 1620 г.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев