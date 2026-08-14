ЮЛИАН ФЛАВИЙ КЛАВДИЙ

ЮЛИАН ФЛАВИЙ КЛАВДИЙ, ЮЛИАН ОТСТУПНИК (лат. Flavius Claudius Iulianus) - римский император (361-363).

Сын Юлия Констанция, племянник Константина I . Его отец и другие родственники погибли при резне, устроенной после смерти Константина. Он получил строгое христианское воспитание, но его воспитатель евнух Мардоний смог заинтересовать юношу языческой литературой и старыми богами. Примерно в 342 году император перевел его в Никомедию, через 6 лет Юлиану позволили вернуться в Константинополь. В 355 году Констанций II провозгласил его цезарем и назначил командующим армией в Галлии для защиты границ от франков и алеманнов. После нескольких побед Юлиана, самой крупной из которых была полбеды при Аргенторате в 357 году, солдаты в Лютеции в 360 году провозгласили его императором; гражданской войны удалось избежать только из-за скоропостижной смерти Констанция II в 361 году.

Став императором, Юлиан провел финансовую и налоговую реформы, расширил права муниципальных курий, усовершенствовал армию и почту. В планах Юлиана была и религиозная реформа, в ходе которой он хотел возродить римскую традиционную религию на основе неоплатонической философии и культа солнца, но его усилия не могли увенчаться успехом из-за непродуманности его мер, чрезмерной требовательности к образу жизни и интеллектуальному уровню жрецов и, по сути, отсутствия значительной социальной базы, заинтересованной в этих преобразованиях.

Юлиан много полемизировал с христианами в своих сочинениях. Основная идея Юлиана в этой полемике – противопоставление эллинского воспитания и христианской необразованности, классическая культура для него – это единое целое. Юлиан выступает против декларируемого христианами положения о союзе платонизма и христианства. Тем не менее, он пытался перенести некоторые из христианских институтов и обычаев на языческую почву.

В 363 году Юлиан начал поход против Персии. Он дошел до ее столицы Ктесифона, но не смог взять город и повернул обратно. В сражении при Маранге он был ранен и вскоре скончался. Сохранились речи, письма и эпиграммы Юлиана; антихристианский трактат «Против галилеян» дошел во фрагментах, записки о войне с алеманнами утрачены. Юлиана оценивают по-разному: язычники Зосим , Аммиан Марцеллин и Либаний отзываются о нем с большой теплотой, в то время, как христианские авторы крайне резко критикуют его.

Сочинения :

L’empereur Julien. Œuvres complètes trad. Jean Bidez. Paris, 1924-1964;

Юлиан. К совету и народу афинскому / Пер. М.Е. Грабарь-Пассек // Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства. М.-Л., 1964. С. 41-49;

Юлиан. Против христиан / Пер. А Б. Рановича. // Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990. С. 396-435;

Император Юлиан. Письма / Пер. Д.Е. Фурмана под ред. А.Ч. Козаржевского // ВДИ. 1970. № 1-3;

Император Юлиан. Сочинения / Пер. Т.Г. Сидаша. СПб., 2007.

Иллюстрация :

Бюст Юлиана. Афины, Археологический музей.