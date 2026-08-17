ЮГУРТА (лат. Jugurtha)

Нумидийский царь (118 – 104 гг. до н.э.).

Сын Мастанабала, внук Масинисы . После смерти отца его брат Миципса воспитывал Югурту вместе со своими сыновьями Адгербалом и Гиемпсалом и назначил их всех своими наследниками, решив разделить царство на три части. После смерти Миципсы в 118 г. до н.э. между наследниками произошла ссора, они не смогли разделит царство и Югурта объявил о желании получить все земли. Он убил Гиемпсала в 117 г. до н.э., а Адгербала заставил бежать в Рим и искать там помощи в 116 г. до н.э.

Римский сенат отправил посольство для урегулирования ситуации, но Югурта подкупил послов и было принято решение о разделении царства на две половины, причем ему досталась более плодородная часть страны. После отбытия послов Югурта в 112 г. до н.э. напал на столицу Адгербала Цирту, осадил ее, взял штурмом и убил своего двоюродного брата. Жители Цирты, в том числе италийцы, участвующие в обороне города, были казнены.

Народный трибун Меммий заставил сенат в 111 г. до н.э. объявить войну Югурте. В Африку переправилось римское войско, многие города сдались римлянам, а мавретанский царь Бокх, зять Югурты, заключил с ними союз. Югурта, однако, подкупил римских полководцев, и военные действия практически не велись. Меммий настоял на вызове Югурты в Рим при предоставлении гарантий безопасности. Подкупленный народный трибун Бебий сорвал суд над ним; тем временем Югурта убил своего родственника Массиву, который предъявлял претензии на Нумидию.

Это привело к изгнанию Югурты из Рима и вторичное объявление войны в 110 г. до н.э., которая закончилась постыдным для римлян миром 109 г.: римское войско разложилось до такой степени, что полководцы ничего не могли с ним сделать. Ситуация изменилась в 109 г. до н.э., когда во главе армии встал энергичный Метелл . Он нанес несколько поражений Югурте и заставил его бежать к Бокху.

В 107 г. до н.э. легат Метелла Гай Марий при помощи интриг сместил его с должности командующего и добился своего назначения, обещая быструю победу. Он провел военную реформу и одержал несколько побед, но война продолжалась. Окончилась она только в 106 г., когда Сулла , отправленный послом к Бокху, смог добиться выдачи Югурты. Он был проведен в триумфе Мария и брошен в тюрьму, где был вскоре задушен.

Исторические источники :

Саллюстий. Югуртинская война;

Плутарх. Марий.

Иллюстрация :

Монета Суллы. Царь Бокх выдает Югурту Сулле.