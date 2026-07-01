ЮГОСЛАВИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Государство Югославия в 1945-1991 гг.

На заключительном этапе Второй мировой войны территория Югославии была полностью освобождена лишь 15 мая 1945 г. Во многом в результате помощи со стороны СССР именно партизаны во главе с И.Б. Тито смогли прийти к власти в послевоенном Белграде. В ноябре 1945 г. состоялись выборы в учредительную скупщину, которая должна была окончательно решить вопрос будущего политического устройства страны. Согласно официальным результатам выборов, около 90% голосов избирателей было отдано Народному фронту Югославии, находившемуся под влиянием КПЮ. Оппозиция пыталась протестовать, но перед выборами была лишена какой бы то ни было возможности проведения агитации. По решению скупщины 29 ноября 1945 г. была окончательно ликвидирована монархия и провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия (ФНРЮ), состоящая из шести республик (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Македония).

Экономика Югославии очень серьезно пострадала в годы Второй мировой войны, из страны вывозились ценные ресурсы и продовольствие, поэтому перед правительством ФНРЮ стояла крайне амбициозная задача. Требовалась мобилизация всех ресурсов: в 1945 г. вышел закон о конфискации имущества коллаборационистов, проводилась национализации крупных (1946), а затем средних и мелких предприятий (1948). В 1947 г. Народная скупщина приняла 1-й план пятилетнего развития народного хозяйства, подготовленный А. Хебрангом, предусматривавший индустриализацию страны, укрепление оборонного потенциала, значительное расширение государственного сектора экономики. ФНРЮ в своей внутренней и внешней политике ориентировалась на СССР и на ее союзников, рассчитывая на активную помощь со стороны советских товарищей. В тоже время широко использовался труд молодежных бригад, благодаря которым были отремонтированы железные дороги и мосты, строились новые железнодорожные линии (так была возведена дорога Шамац-Сараево длиной в 242 км). В ходе первой пятилетки было построено около 200 крупных промышленных объектов. Широко привлекалась помощь советских специалистов. Одновременно проводилась аграрная реформа 1945–1948 гг., в ходе которой происходила конфискация крупной земельной собственности у немцев, коллаборационистов, церкви, были установлены максимумы по количеству земли у одного владельца. Параллельно по образцу советских колхозов создавались трудовые задруги.

Советско-югославский конфликт 1948 г. и его последствия

В 1948 г. произошел советско-югославский конфликт, приведший к исключению КПЮ из Коминформа (29 июня 1948 г.) и разрыву дипломатических отношений между СССР и ФНРЮ (25 октября 1949 г.). Даже в ближайшем окружении Тито нашлись арестованные сторонники советской системы, такие как С. Жуйович и А. Хебранг, преследованиям подверглись «информбюровцы» – югославы, поддержавшие советскую резолюцию Коминформа. В ФНРЮ был создан концентрационный лагерь «Голый остров», через которой прошло около 16 тысяч человек.

В условиях полной изоляции и разрыва всех отношений с СССР и его союзниками произошло частичное сближение с Западом: в 1950 г. в условиях крайне тяжелого продовольственного положения в стране США оказали Югославии безвозмездную помощь зерном. Среди крестьян зрело недовольство, ситуация усложняла засуха. В этих условиях в начале 1950-х гг. правительство начало сворачивать курс на коллективизацию.

Самоуправленческий социализм

Более того, была утверждена новая модель экономического и политического развития, т. н. самоуправленческий (титовский, югославский) социализм. В 1952 г. партия сменила название с КПЮ на Союз коммунистов Югославии (СКЮ). В январе 1953 г. был принят конституционный закон, провозгласивший главой государства президента (в 1953–1980 гг. пост занимал Иосип Броз Тито). В начале 60-х гг. Югославия стала, наряду с Индией и Египтом, настоящим лидером международного Движения неприсоединения и выступала за проведение самостоятельного и равноудаленного от двух сверхдержав курса во внешней политике. Независимый курс политического и экономического развития был закреплен принятием конституции в 1963 г., теперь государство получало новое название – Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). Значительно расширялись права республик и краёв, получавших большую самостоятельность в вопросах культурного, социального и экономического развития. В 1966 г. прошел Брионский съезд, после которого со всех должностей был снят и отправлен на пенсию А. Ранкович, могущественный глава спецслужб Югославии. Для решения проблемы безработицы было решено открыть границы как для собственных граждан, так и для иностранцев (1 января 1967 г.). В то же время СФРЮ не оставляли национальные проблемы: в 1968 г. в Косово прошли демонстрации албанцев с националистическими лозунгами, в 1971 г. Хорватию захлестнули общественно-политические волнения (т. н. Хорватская весна) с требованиями предоставления больших прав хорватам. В результате многие партийные деятели Хорватии и Сербии были отстранены от власти.

Принятая в 1974 г. новая конституция СФРЮ значительно расширила полномочия союзных республик, фактически до ранга республик были повышены автономные края Сербии – Воеводина и Косово, что имело далеко идущие последствия. По конституции Скупщина СФРЮ избирала Президиум СФРЮ в составе 8 человек (по одному представителю от 6 республик и 2 – от автономных краёв), пожизненным председателем которого был назначен Броз Тито.

После Тито

После смерти 4 мая 1980 г. Иосипа Броз Тито на СФРЮ обрушились экономические трудности, связанные как с текущими показателями (скачок цен на энергоресурсы), так и с более глубинными процессами (практически полная самостоятельность республик в экономических вопросах, тяжелая ситуация с внешним долгом, кредитные обязательства, ориентация на СЭВ). Уже в 1981 г. в Косово прокатились масштабные албанские волнения с требованиями предоставления статуса республики, которые стали полностью неожиданными для федерального руководства. Президиум СФРЮ был вынужден ввести чрезвычайное положение и попытался решить социальные, экономические и демографические проблемы. Косовский фактор во многом стал катализатором процесса распада СФРЮ и продемонстрировал всю силу национальных противоречий, имевшихся в стране. В Сербии стали усиливаться настроения по ревизии Конституции 1974 г. для решения проблем, захлестнувших страну. В 1988-1989 гг. в автономных краях в Сербии и в Черногории к власти пришли сторонники С. Милошевича. 28 марта 1989 г. были приняты поправки к сербской конституции, урезавшие полномочия автономных краев, что вызвало демонстрации протеста косовских албанцев и недовольство со стороны других республик СФРЮ, опасавшихся усиления централизации страны. Федеративное руководство пыталось справиться с политическими и экономическими трудностями (благодаря реформам А. Марковича удалось добиться устойчивости курса национальной валюты), но в январе 1990 г. 14-й съезд СКЮ покинули представители коммунистов Словении и Хорватии и он стал последним в истории партии. Затем последовал и развал единого государства: 2 июля 1990 г. декларацию о полном суверенитете приняла Скупщина Словении, 25 января 1991 г. – Скупщина Македонии, 25 июня 1991 г. – Скупщина Хорватии, 14 октября 1991 г. – Скупщина Боснии и Герцеговины.