ЮГЕР (лат. jugerum, происходит, вероятно, от jugum ‒ ярмо)

Древнеримская мера площади пахотной земли.

Югер, единственный из римских мер земли, был равен прямоугольнику 120х240 футов (ок. 2500 кв. м); остальные меры были квадратами. Югер – площадь поля, которое может вспахать за день упряжка быков (отсюда и название). Считалось, что длина пахотной борозды, которую вол может пройти не утомляясь, – 120 футов (36 м), она называлась акт (actus). Квадратный акт возделывался за половину дня, отсюда деление югера на 2 акта. Кроме акта, он делился на 288 скрупулов (10х10 футов; другое название – децепед), 8 клим (60х60 футов, 1/4 акта) и три триенса. Два югера составляли heredium (наследственное владение), 100 heredia = 1 centuria (площадь земли, принадлежащая центурии граждан), 4 centuria = 1 saltus (имение). По преданию, Ромул при основании города наделил граждан участками по два югера. Югер был приблизительно равен греческому плетру.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев