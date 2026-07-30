ЮДИН ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Художник-силуэтист, живописец, график, иллюстратор, представитель русского авангарда, соратник Казимира Малевича.

Л.А.Юдин родился в 1903 году в Витебске, в семье служащего. Еще будучи школьником, в 1919 году он начал заниматься в Витебском Народном художественном училище на курсе у К.С.Малевича. В 1920 году шестнадцатилетним вступил в объединение художников-авангардистов УНОВИС ("Учредители нового искусства"), созданное Малевичем. Л.А.Юдин на протяжении всей творческой жизни вел дневник, который представляет собой уникальный документ, позволяющий увидеть внутренний мир ученика Малевича во время его жизни и творчества рядом с мастером. В дневниках витебского периода подробно зафиксирован ход обучения у Малевича: программы занятий, конспекты его лекций, собственные гипотезы и наброски работ автора.

В 1922 году Юдин вместе с другими членами объединения, вслед за своим учителем переехал в Петроград, где продолжил обучение в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), с 1922 года это Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН). Юдин также являлся участником выставок-отчетов УНОВИСа в Витебске и Москве в 1922 и 1923 годах. В 1923 году был приглашен сотрудничать в Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) Малевичем, который тогда занимал пост директора этого заведения. Был ассистентом К.С.Малевича до закрытия института в 1926 году. Там он руководил лабораторией формы, исследовал закономерности кубизма. В 1927-1934 годах Л.А.Юдин входил в «группу живописно-пластического реализма», организованную совместно с В. М. Ермолаевой, К. И.Рождественским, В.В. Стерлиговым, М.Б.Казанской и др. Самые яркие живописные работы Л.А.Юдина - "Голубой натюрморт" (1930), "Оранжевый молочник и бутылка" (1939), "Портрет мужчины в цилиндре" (1931).

Интересы Юдина не ограничивались живописью. Он также был мастером книжной графики, работал в качестве иллюстратора в лучших детских журналах своего времени "Чиж" и "Ёж", иллюстрировал произведения обэриутов Д. Хармса и А. Введенского, интересовался печатной графикой и резцовой гравюрой. В 1931-1933 годах Юдин работал в Государственном учебно-педагогическом издательстве в должности заведующего графической частью, иллюстрируя детские книги и создавая книги-игрушки.

Наиболее интересными и уникальными в его творчестве стали работы, выполненные из бумаги, в том числе миниатюрные. Юдин обладал уникальным даром художника-силуэтиста, без предварительного рисунка создавая виртуозные, со множеством деталей фигурки, способные поместиться на кончике пальца. Это его умение было особенно востребовано в формате детских изданий.

Все художники, прошедшие через школу Малевича, переняв многое от мастера, сохранили свой уникальный стиль и своеобразие. В основе системы обучения Малевича лежала его теория прибавочного элемента. Он подробно исследовал со студентами всю "лестницу" мирового искусства: импрессионизм, сезаннизм, кубизм, супрематизм - и предлагал каждому самому понять, что ему ближе. Супрематизм был лишь последней ступенью этой лестницы, до которой доходил не каждый. Так, Юдин избрал для себя кубизм. Согласно его дневникам, ключевым методом обучения у Малевича был проблемный подход, когда художник рассматривался не в контексте его эпохи, но обсуждался в контексте цвета, линии, фактуры. Таким образом, база, заложенная в период студенчества, была действительно фундаментальной с искусствоведческой точки зрения. Вовсе не каждый ученик должен был стать супрематистом. Этим объясняется уникальность творчества Юдина, его непохожесть на своих коллег и учителей.

В середине 30-х годов Л.А.Юдин создал очень оригинальную серию бумажных полуабстрактных скульптур. Разнообразные сквозные тонкие конструкции, узкие трубки, ленты, бумажные шарики, прорези, загибы, спирали, ломаные и наклонные линии, сложные сечения - всё это было совершенно не похоже на лаконичные и спокойные формы супрематистов. Отдельным произведением искусства являются фотографии этой серии бумажных скульптур, сделанные художником: при определенном освещении и ракурсе они смотрелись особенно эффектно. Во многом эти работы Л.А.Юдина предвосхитили сегодняшнюю концептуальную постановочную фотографию.

С началом Великой отечественной войны Юдин был мобилизован и переведен на обучение на военных курсах командиров. Художник погиб в своем первом бою на фронте в ноябре 1941 года при защите Ленинграда. Союз художников предоставил ему "бронь", которой он не посчитал возможным воспользоваться. У него осталась жена Мария Алексеевна Горохова (1903-1991), художница, и сын - Александр Львович Юдин.

Первая персональная выставка художника состоялась в 1973 году в Ленинграде. В 2003 году прошла персональная выставка Юдина в музее современного искусства "Царскосельская коллекция" в г. Пушкин.