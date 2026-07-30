ЮДИН ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Российский промышленник, библиофил, издатель, владелец обширнейшей частной библиотеки России на рубеже XIX-XX веков.

Фамилия Юдиных (Июдиных) берет свое начало в 1613 году в Костромской губернии, от старинного купеческого рода из города Чухломы. Однако к моменту рождения Геннадия его дед и отец уже покинули Кострому. Отец Геннадия Юдина, Василий Сергеевич, служил по винному откупу и стал купцом III гильдии. Мать - Елена Григорьевна, в девичестве Швецова, родилась в Вятке. В 1847 году семья переехала в Тобольск. «В 1847 году семья наша переехала в Тобольск. Здесь началось и окончилось мое домашнее воспитание приглашением учителя, доброго старичка из военного звания Александра Егоровича Рязанова, приходившего на дом года два-три».

В 1856 году Геннадий окончил Тобольскую гимназию. Его самостоятельная трудовая жизнь, как и у отца, началась со службы по питейным откупам. Одновременно он много времени посвящал самообразованию: изучал иностранные языки (немецкий и французский), выписывал периодические издания, собирал книги, вел оживленную переписку. Именно эта переписка послужила началом уникального архива Юдина: привыкнув делать копии всех писем, Геннадий Васильевич переплетал их в отдельные книжки.

В 1866 году Геннадий Юдин женился на Евгении Михайловне Нигрицкой, мещанской дочери из города Томска, внучке священника.

В 1863 году Юдин открыл собственное виноторговое дело с первоначальным капиталом в 600 рублей. Вскоре ему дважды повезло выиграть в лотерею — 200 тысяч и 75 тысяч рублей. Это позволило ему расширить дело и в конце 1870 года выстроить Леонидовский винокуренный завод (названный так в честь сына), а затем приобрести золотые прииски в Ачинском, Минусинском и Енисейском округах.

Средства, полученные Геннадием Васильевичем благодаря предпринимательской деятельности, использовались в том числе для реализации его главных увлечений — путешествий и коллекционирования книг. «К 1-му января 1869 года прекратил совершенно торговые дела, и с 25 тысячами рублей в кармане отправился путешествовать на "ближний" Восток: был в Константинополе, в городах по левому побережью Средиземного моря до Яффы, завертывал в Иерусалим, Вифлеем, обитель св. Саввы, Иерихон, купался в Мертвом море и Иордане; видел Порт-Саид с оконченным в тот год Суэзским каналом, и от Александрии повернул обратно в Одессу. Из Одессы, переплыв вкось Черное море, был в городах Крыма от Евпатории до Керчи и обратно. Затем, прожив два месяца в Москве и Петербурге, возвратился в Балахту. Вскоре отправился на другой "дальний" Восток - до Иркутска, возвратившись домой в январе 1870 года. С июля 1870 года возобновил торговое дело».

Также он приобрел множество уникальных русских изданий, рукописей (до 500 тыс. номеров), редчайшие документы и карты по исследованиям Сибири и Русской Америки. В 1877 году Юдин переехал в Красноярск. И продолжил пополнять свою коллекцию. Его траты на книги росли, а стоимость самой библиотеки достигла 3 млн рублей. К концу 1905 года в коллекции было более 81 тысячи томов. Домашнюю библиотеку Юдина посещали многие ученые. Например, Арсений Ярилов, автор книги «Мелецкие инородцы». В.И. Ленин также работал в библиотеке Геннадия Васильевича, подбирая материалы к книге «Развитие капитализма в России», статье «К характеристике экономического романтизма». Дружеские отношения установились у Юдина и с русским историком литературы С.А. Венгеровым, впоследствии он издал библиографию Венгерова «Русские книги с библиографическими данными об авторах и переводчиках (1708 — 1843)».

Во время Первой русской революции Юдину пришлось продать свою книжную коллекцию в Библиотеку Конгресса США (она стала основой Славянского отдела), опасаясь за ее судьбу и не найдя покупателей в России. Юдин хотел передать владение книжным собранием в одни руки и после ряда неудачных попыток предложил приобрести его за 150 тысяч рублей Николаю II, к которому обратился через Публичную библиотеку в Петербурге. Об этом предложении царю сообщил директор библиотеки Н.К. Шильдер. Николай II начертал на докладе Шильдера резолюцию: «Из-за недостатка средств — отклонить».

Г.В. Юдин в конце жизни успел собрать вторую домашнюю библиотеку. Ее большая часть находится в Государственой универсальной научной библиотеке Красноярского края и составляет около 10 тысяч томов.

Г.В. Юдин занимался также благотворительностью — на его средства был построен первый в Сибири Минусинский краеведческий музей, изданы научные труды, посвященные этим краям (например, сборник А. Титова «Сибирь в XVII веке: С приложением снимка со старинной карты Сибири, со шведской надписью, сделанною стольником и воеводою Петром Ивановичем Годуновым в 1667 году».)