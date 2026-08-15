ЮБА II (лат. Iuba)

Царь Мавретании , сын Юбы I.

Был захвачен Юлием Цезарем после битвы при Тапсе (46 г. до н.э.) и проведен в его триумфе в Риме. Юба вырос и получил образование в Италии и получил римское гражданство, вероятно, от Октавиана, сопровождал его во время военных походов. В 25 г. до н.э. он получил в дар часть владений отца в Мавретании. В 17 г. н.э. Юба принял участие в подавлении восстания Такфарина в Нумидии . Был женат дважды: на Клеопатре Селене, дочери Марка Антония и Клеопатры VII (20 г. до н.э.), и Глафире.

Юба стремился насадить греческую и римскую культуру в своем царстве. Его столица, Иол, была переоснована под названием Цезарея, а на западе царства он основал вторую столицу, Волюбис. Юба увлекался коллекционированием произведений искусства и изучением естественных наук. Он основал производство «гетульского» пурпура, основанного на открытых им свойствах лишайника орселя. Он снарядил экспедицию для исследования Канарских островов. Юба написал много книг на греческом языке о истории и культуре Ливии, Аравии и Ассирии, о истории Рима, грамматике, драме, живописи и ботанике. Главное его сочинение – «Подобия», где он сравнивал римские обычаи с традициями других народов.

В Афинах в гимнасии Птолемея была поставлена статуя в его честь. Позже его сочинениями пользовались Плиний Старший и Плутарх .

Иллюстрация :

Бюст Юбы II. Музей Волюбилис. Марокко.