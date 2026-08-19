ЙОВАНОВИЧ СЛОБОДАН

Йованович (сербск. Јовановиħ), Слободан (03.12.1869, Нови Сад — 12.12.1958, Лондон) — выдающийся сербский и югославский историк, публицист и политический деятель.

Сын известного сербского публициста и политического деятеля либерального направления Владимира Йовановича. В 1886 окончил гимназию в Белграде, куда семья переехала в 1872. Продолжил образование за границей — в Германии, Швейцарии и Франции. По возвращении на родину в 1892 поступил на государственную службу в министерство юстиции. В 1893—1894 — атташе сербского посольства в Стамбуле, в этот период начинает заниматься публицистикой. С 1896 по 1940 — профессор юридического факультета Белградского университета. Основная тема его научных исследований — политическая и государственно-правовая история. С 1905 — член-корреспондент, с 1908 — академик Сербской академии наук. В 1912—1932 публикует серию монографических исследований по сербской истории XIX в. В качестве начальника пресс-службы Верховного командования сербской армии участвует в Балканских войнах 1912—1913 и в Первой мировой войне . Участвует в Парижской мирной конференции 1919 . В королевстве Югославия в 1928—1930 возглавляет Сербскую академию наук. Активно занимается политической историей современной ему Европы и Америки, анализирует характер авторитарных и тоталитарных режимов Германии и СССР. В 1940 вышел на пенсию, но после военного переворота 1941 вошел в правительство генерала Д. Симовича, с которым выехал в эмиграцию в Лондон. В 1942—1943 возглавлял югославское правительство в изгнании. После окончания войны остался жить в Лондоне. На родине в 1946 был заочно приговорен к тюремному заключению сроком на 20 лет, конфискации имущества и лишению гражданства. В эмиграции продолжал научную и публицистическую деятельность, основал «Содружество сербских писателей в изгнании». В 1990—1991 после многолетнего запрета на творчество Й. в Югославии было издано его собрание сочинений в 12-ти томах. Реабилитирован на родине в 2007, в 2011 его останки были перенесены из Лондона в Сербию и захоронены на Аллее славы Нового кладбища в Белграде.

Соч.: Сабрана дела. Белград 1991. Т. 1—12.

Лит.: Павковиħ А. Слободан Јовановиħ: један несентименталан приступ политици. Београд, 2008; Поповиħ Н. Слободан Јовановиħ и југословенска држава. Београд, 2003; Garić B. Слободан Јовановиħ у емиграцији: разговори и записи. Београд, 1993.