ЙОРКИ, КОРОЛЕВСКАЯ ДИНАСТИЯ (англ. House of York)

Английский аристократический дом, ведущий свое происхождение от Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского, сына Эдуарда III Плантагенета . Династия Йорков, а точнее претензии их дома на английский престол - причина войн Алой и Белой розы (1455-1485 гг.), в которых они и их сторонники использовали в качестве гербовой эмблемы цветок белого цвета.

Претензии Йорков основываются на том, что они являются потомками, пресекшейся вместе со смертью Ричарда II (1377-1399 гг.) прямой ветке династии Плантагенетов. Трон тогда был захвачен Генрихом IV Ланкастером (1399-1413), сыном Джона Гонта и внуком Эдуарда III.

Оставим в стороне события начала XIV столетия и обратимся к тому, что происходила спустя полвека после них. 1450-е года, Англия. Столетняя война бесповоротна проиграна, король Гених VI (1422-1461; 1470-1471 гг.) слабоумен. Власть делится между придворными партиями: влиятельным аристократом и кузеном короля Ричардом Йоркским и женой Гениха Маргаритой Анжуйской. Их борьба и дала толчкок к той аристократической резне, которая и составляет сущность войн 1455-1485 годов.

В ходе весьма драматичной борьбы на весьма существенное время (с 1461 по 1485 с перерывом на 1470-71 гг.) власть переходит к дому Йорков: Эдуарду IV (сыну Ричарда Йоркского; 1461-1483) и Ричарду III (1483-1485). Последний был побежден и убит в 1485 г. в битве при Босворте, где мечом добыл себе корону Генрих VII Тюдор (1485-1509), дальний родственник дома Ланкастеров. Новый король, чтобы урегулировать ситуацию и упрочить свое положение, женился на дочери Эдуарда Елизавете и положил конец весьма кровопролитному периоду английской истории.

Иллюстрация:

Эдуард IV, король Англии. Англия, XVI в.

Автор статьи: Боварь В. В.