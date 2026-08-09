ЙОРКИ

Йорки (англ. House of York) — английский королевский дом, боковая ветвь династии Плантагенетов .

Дом Й. происходил по мужской линии от Эдмунда, 1-го герцога Й., пятого сына Эдуарда III , а по женской — от Лайонела, 1-го герцога Кларенса, третьего сына Эдуарда III. В 1450-х оппозицию Генриху VI Ланкастеру возглавил внук Эдмунда, Ричард Й., заявивший о своих претензиях на престол. Конфликт между сторонниками Й. и Ланкастеров вылился в продолжительную и кровопролитную гражданскую войну, названную Войной Роз (эмблемой Й. была белая роза, а Ланкастеров — красная; см. Алой и белой розы войны ), в ходе которой погибла значительная часть английской аристократии (несколько знатных домов полностью прекратили свое существование). Ричард Й. погиб 30 декабря 1460 в битве при Уэйкфилде. А его старший сын, Эдуард IV, после битвы при Таутоне (29 марта 1461), стал первым английским королем из этой династии.

Эдуард правил до 1483, с перерывом в 8 месяцев (в 1470—1471), когда мятежный Ричард Невилл в союзе с братом короля Джорджем, герцогом Кларенсом, отправил его в изгнание, восстановив на престоле Генриха VI Ланкастера. Сын Эдуарда IV 12-летний Эдуард V был королем лишь номинально: сразу же после смерти отца его дядя Ричард, герцог Глостер отправил юного короля в Тауэр. Объявленный, как и все дети Эдуарда IV, незаконнорожденным, он был отстранен от престолонаследия в пользу герцога Глостера (младшего брата Эдуарда IV), коронованного как Ричард III . 22 августа 1485 в битве при Босворте Ричард III погиб, а его армия была разбита войском нового претендента на английскую корону, Генриха Тюдора, лидера ланкастерской партии. В 1486, желая укрепиться на престоле, Генрих VII женился на Елизавете Йорк, старшей дочери Эдуарда IV, объединив, таким образом, два дома. Последний претендент на престол из династии Й., Эдуард, граф Уорик (сын Джорджа Кларенса), был захвачен Генрихом в плен и казнен в 1499.

Лит.: Устинов В. Г. Войны Роз. Йорки против Ланкастеров. М., 2012. Crawford, A. Yorkists: The History of a Dynasty. Hambledon–London, 2007.