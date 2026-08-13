ЙОРДАНС ЯКОБ

Выдающийся живописец, представитель фламандского барокко.

Ранние годы

Первенец в семье процветающего торговца тканями Якоба Йорданса ст. и Барбары ван Волшатен. Всего у пары было одиннадцать детей. О ранних годах будущего художника сведений нет. Хорошее знание библейских сюжетов, позднее проявившееся в его работах, указывает на полученное им в детстве религиозное обучение. Так же как и Рубенс , Йорданс обучался в мастерской Адама ван Ноорта, декана Гильдии св. Луки.

Во время восьмилетнего обучения у ван Ноорта Йорданс по традиции того времени проживал в его доме, где на первом этаже находилась мастерская. В 1616 г. Якоб был принят в Гильдию св. Луки как акварелист. В том же году он сочетался браком со старшей дочерью своего учителя Анной Катариной ван Ноорт. В браке у пары родилось трое детей. В 1618 г. молодое семейство приобрело дом, где Йорданс открыл собственную мастерскую.

Творчество

Мастерская Йорданса работала над созданием картин разнообразных жанров. Основными заказчиками его полотен были знатные и богатые фламандцы, представители духовенства. В своей художественной манере Йорданс тяготеет к традициям итальянской живописи эпохи Возрождения. Однако в отличие от Рубенса, Якоб никогда не совершал путешествие в Италию, чтобы познакомиться с произведениями выдающихся художников этого времени. Тем не менее, у себя на родине он изучал творчество Тициана , Караваджо , Веронезе и др. через эстампы, копии и рисунки со знаменитых полотен. Важно отметить, что творчеству Йорданса не чужды местные живописные традиции, в частности, он был знаком с художественной манерой в жанровых сценах Питера Брейгеля Старшего .

Полотна Йорданса пользовались значительным успехом. Его мастерская процветала и росла. В документах Гильдии св. Луки сохранились данные о пятнадцати официально состоявших в ученичестве у Йорданса подмастерьях. Другие источники свидетельствуют о большем количестве его учеников. Вероятно, не все они имели официальный статус. Так же как и в мастерской Рубенса, подмастерья выполняли значительный объем работы в заказах Йорданса. Его фигура как художника и учителя пользовалась почетом и уважением по всей Европе.

Нельзя не отметить, что на творческую манеру Йорданса значительное влияние оказал Питер Пауль Рубенс, с которым они приятельствовали по мастерской Ноорта. Питер Пауль часто заказывал Йордансу серии набросков, привлекал его к работе над масштабными полотнами. Можно утверждать, что после смерти Рубенса в 1640 г. Якоб стал важнейшей фигурой на художественной арене Нидерландов и Европы того времени.

В 1645 г. художник перешел в протестантство, однако католическое духовенство продолжало заказывать ему картины на религиозные сюжеты, что помимо прочего свидетельствовало о большой популярности и повсеместном признании мастера. В 1650-е ему были заказаны 22 картины для кабинета Генриетты Марии Французской, королевы Великобритании, в резиденции Гринвич. В 1652 г. для Оранской династии художник выполнил полотно «Триумф принца Фридриха Генриха Оранского».

В своих ранних работах Йорданс активно опирался на один из приемов караваджизма – тенебризм и кьяроскуро. Затемняя часть пространства и используя яркое светотеневое освещение, художник добивался драматичной выразительности своих полотен. Синтезом нидерландской художественной традиции, где Брейгель воспел народный быт, и итальянской школы, где Караваджо открыл дорогу натурализму, стали такие работы Йорданса как «Аллегория изобилия» и «Бобовый король». В последней картине изображено застолье в честь праздника Богоявления, во время которого подавался пирог с сюрпризом в виде запеченного боба, монетки или фигурки Христа. Тот, кому доставался «боб», объявлялся королем, а присутствовавшие должны были его радостно славить: «Король пьет! Да здравствует король!». Интересно, что Йорданс наполнил полотно деталями, отсылающими к популярным пословицам. Например, собака, просящая монету – «Жадный не знает меры», надутые щеки волынщика – «С хорошо набитым животом лучше поется». Эта работа примечательна не только многочисленными смысловыми подтекстами, но и бархатистым тоном, зрелостью палитры художника. Н.И. Грицай отмечает: «Отдельные яркие цветовые пятна художник подчиняет теперь общему, всё смягчающему и как бы растворяющему в себе золотисто-коричневому тону. Плотность, упругость, материальную вещественность форм он передаёт не мощными пастозными мазками жирной краски… а нежными переходами цвета, прибегая к лессировкам». Здесь же очевидно роднящее его с Рубенсом «пристрастие к полнокровным крестьянским и бюргерским типам, крепким тяжеловесным фигурам и сочным деталям». Художник предпочитает жанровые трактовки религиозных и мифологических сюжетов. Его живопись наполнена теплыми тонами, красочный слой плотный.

В 1650-е колорит Йорданса приобретает тициановскую манеру. На смену ярким сочным краскам приходит серо-голубая палитра.

Помимо работы над живописными полотнами Йорданс разрабатывал дизайн гобеленов. Так же как и в случае с его холстами, основными заказчиками выступали богатые бюргеры и представители дворянства. Тематика гобеленов схожа с живописью Йорданса – жанровые сцены, иллюстрации пословиц, натюрморты и т.д.

Скончался художник от загадочной болезни «английский пот» в октябре 1678 г. В тот же день от этого же заболевания скончалась его дочь Элизабет. Их тела были захоронены вместе на протестантском кладбище.