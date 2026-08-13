ЙОНАС Юстус (Justus Jonas), настоящее имя ‒ Йодок (Йобст) Кох (Jodokus (Jobst) Koch)

Немецкий гуманист, гимнограф, лютеранский теолог и реформатор.

Обучался в университетах Эрфурта (1506-1510) и Виттенберга (1511-1514), после завершения образования был рукоположен в священники, и с 1518 г. преподает право. В 1519 г. был избран ректором университета Эрфурта, что многие гуманисты воспринимают как личную победу. В этом же году сближается с Лютером, и с этого времени выступает его ближайшим сподвижником (сопровождает его в 1521 г.в Вормс, участвует в составлении Торгауских статей 1529 г. , присутствовал на рейхстаге в Аугсбурге в 1530 г.). Занимая должность профессора канонического права в Виттенберге и входя в визитационные комиссии в течение 20 лет, сыграл значимую роль в проведении церковных и образовательных реформ в Лейпциге, Наумбурге и Цербсте и Галле, где с 1541 г. занимает пост суперинтенданта. После начала Шмалькальденской войны и конфликта с Морицем Саксонским распространяет конфессиональную проповедь в Гильдесхайме, Регенсбурге и др. городах. В 1551 г. становится придворным проповедником в Кобурге, а с 1553 г. до своей смерти возглавляет лютеранские церкви Эйсфельда, где и умирает.

Ю. Йонас – автор многочисленных проповедей и наставлений, церковных уставов и уложений, однако главным образом он реализуется как переводчик и гимнограф. Помимо участия в переводе Библии делает немецкие переводы латинских текстов Лютера и особенно Меланхтона (среди которых – «Апология аугсбургского вероисповедания», «Общие места теологии», «О старой и новой Церкви» и др.), а также Паоло Джовио и Генриха VIII. Пытается популяризировать идеи Реформации в гуманистических кругах, подготавливает латинские версии текстов Лютера, катехизиса Андреаса Озиандра и др. Он также автор первых лютеранских гимнов, которые составляет на основе псалмов (сборники 1524 г., 1545 и 1546 гг.), а также популярной песни-побудки против епископа Михаэля Гельдинга 1548 г.

Красноречивым свидетельством о теологии Ю. Йонаса является составленная им литургия для деревенских церквей, фактически ограниченная распевом гимнов, общей молитвой и евангельским чтением.

Иллюстрации:

Justus Jonas d. Ä. Holzschnitt 16 Jahrhundert; Justus Jonas auf einem Gemälde des Monogamisten A.R. 1578.