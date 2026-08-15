ЙОМЕН (англ. Yeomen)

В позднее Средневековье йомен - крестьянин, ведущий самостоятельное хозяйство; он не был джентльменом, но пользовался некоторым весом в обществе, так как был собственником.Следует понимать, что положение йомена не связано с юридическим статусом его земли, т. е. с тем, фригольд он держит или копигольд . Йомен - скорее социальный статус, который показывает, что крестьянин хозяйствует на собственном наделе, может за счет этого содржать себя и свою семью, причем содержать относительно достойно.

Отчасти термин "йомен" возник как противопоставление термину "коттер". Последние, опять же вне зависимости, держали они лизгольд, копигольд или даже фригольд (что редко, но встречалось) не могли прокормится с собственного хозяства. Таким образом, йомен есть зажиточная часть крестьянства. Он трудится и этим живет, он не джентльмен . Однако йоменри, как страта, были весьма обеспечены, и могли быть богаче иных джентльменов.

Автор статьи: Боварь В. В.