ЙОХАННЕСБУРГ

Йоханнесбург — главный экономический центр и крупнейший город Южно-Африканской Республики (ЮАР), столица провинции Хаутенг (Гаутенг). Население 4,4 млн человек (2011).

Основан в 1886 как центр золотодобычи в Трансваале, превратившийся к началу ХХ в. в один из крупнейших городов Южн. Африки с численностью населения 102 тыс. человек. Половину населения составляли африканцы, работавшие на золотых рудниках, а из лиц европейского происхождения большинство являлось ойтландерами — недавними эмигрантами из Европы и британских колоний в Южн. Африке. В основном ойтландеры были лишены избирательных прав, что послужило поводом к вмешательству Великобритании во внутренние дела Трансвааля. В 1895 по инициативе С. Родса была предпринята попытка поднять восстание ойтландеров, завершившаяся полным провалом (рейд Джеймсона), а в 1899 вопрос ойтландеров стал поводом к началу Англо-бурской войны 1899—1902 (см. Англо-бурские войны ). С 1900 Трансвааль вошел в состав Британской империи.

С Й. была связана деятельность М. К. Ганди , который основал в его окрестностях ферму Толстого, ставшую одним из центров движения сатьяграхи в Южн. Африке (1910). В 1922 в Й. произошло восстание белых рабочих золотых приисков, выступавших за установление «цветного барьера» для африканских рабочих. В межвоенные годы город быстро рос за счет притока африканцев из сельских районов. Й. стал не только главным экономическим центром, но также средоточием культурной и политической жизни. В 1944 в Й. была учреждена Молодежная лига Африканского национального конгресса, лидеры которой в конце 1940-х установили контроль над Конгрессом.

В период апартхейда африканское население Й. подверглось частичному переселению в выделенный для этого район, получивший название Соуэто. В 1976 здесь началось восстание африканской молодежи, поводом к которому стал расстрел демонстрации против обучения на языке африкаанс. Правительству с трудом удалось взять ситуацию под контроль, но с 1984, когда в стране поднялась новая волна протестов во главе с Объединенным демократическим фронтом (ОДФ), фактическая власть в Соуэто перешла к неправительственным гражданским комитетам. После отмены режима апартхейда прежняя система сегрегированных кварталов была отменена, бывшие тауншипы, в том числе Соуэто, вошли в состав единого городского округа. В Й. расположены Университет Витватерсранда, один из крупнейших в Африке, и Университет Йоханнесбурга, Национальный музей военной истории, Картинная галерея и т. д.

Лит.: Городнов В. П. Черные жители «белого» города. Жизнь и борьба африканского гетто. М., 1983. Nuttall S., Mbembe A. Johannesburg: The Elusive Metropolis. Durham (N.C.), 2004. Onselen Ch. van.Studies in the Social and Economic History of the Witwatersrand, 1886—1914.2 vols. Johannesburg, 1982.