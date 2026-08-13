ЙОДКО-НАРКЕВИЧ ВИТОЛЬД ТОМАШ

Йодко-Наркевич (пол. Jodko-Narkiewicz), Витольд Томаш (29.04.1864, Варшава — 22.10.1924, Варшава) - польский революционер, публицист, дипломат.

Из семьи врача-окулиста, закончил гимназию в Варшаве. В 1885—1898 — в эмиграции во Франции и Великобритании, участник польских социалистических организаций, один из учредителей Польской социалистической партии (ППС), а после ее раскола в 1906 — ППС-революционной фракции. Редактор социалистических газет, автор статей и брошюр. Близкий соратник Ю. Пилсудского , вместе с ним в 1905 совершил поездку в Японию с целью получить японское финансирование революционной работы ППС. С 1898 в Галиции, участвовал в деятельности организаций, выступавших за освобождение польских земель из-под власти России. В связи с этим разделял идею сотрудничества с Австро-Венгрией и Германией в случае их войны с Россией. Во время Первой мировой войны участвовал в создании нелегальных пропилсудчиковских организаций в Царстве Польском, предназначенных в том числе и для сбора разведывательной информации для армий Центральных держав, а также организации диверсий в тылу русской армии. В независимой Польше на дипломатической работе. В 1919 был в составе польской делегации на Парижской мирной конференции , в 1920—1921 польский представитель при турецком султане, в 1921—1923 посол в Латвии.

Лит.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012. Czajowski J., Majchrowski J. M. Sylwetki polityków drugiej Rzeczypospolitej. Kraków, 1987.