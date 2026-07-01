ЙО ЙО МА
ЙО ЙО МА (Yo Yo Ma) - американский виолончелист.
Из семьи выходцев из Китая. В 1971 году окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке по классу Л. Роуза, в 1976 году - Гарвардский университет.
С середины 1970-х годов гастролирует (в том числе в России), выступает с ведущими симфоническими оркестрами мира (Нью-Йоркским филармоническим, Берлинским филармоническим, Израильским филармоническим и другими); играл вместе с И. Менухиным, П. Цукерманом, А.С. Муттер и другими известными музыкантами.
В репертуаре - музыка разных эпох и стилей, от барокко (сольные сюиты И.С. Баха исполняет в романтической манере) до современных композиторов. Пропагандирует сочинения китайского композитора Тан Дуна (участвовал в премьере его «Симфонии 1997» для виолончели с оркестром). Сделал много аудиозаписей (широко популярны его записи в ансамбле с джазовым вокалистом Б. Макферрином, а также киномузыка Э. Морриконе в его обработке для виолончели).