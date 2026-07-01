ЙО ЙО МА

ЙО ЙО МА (Yo Yo Ma) - американский вио­лон­че­лист.

Из се­мьи вы­ход­цев из Ки­тая. В 1971 году окон­чил Джуль­ярд­скую шко­лу в Нью-Йор­ке по клас­су Л. Ро­уза, в 1976 году - Гар­вард­ский университет .

С середины 1970-х годов га­ст­ро­ли­ру­ет (в том числе в Рос­сии), вы­сту­па­ет с ве­ду­щи­ми сим­фо­ническими ор­ке­ст­ра­ми ми­ра (Нью-Йорк­ским фи­лар­мо­ническим, Бер­лин­ским фи­лар­мо­ническим, Из­ра­иль­ским фи­лар­мо­ническим и другими); иг­рал вме­сте с И. Ме­ну­хи­ным, П. Цу­кер­ма­ном, А.С. Мут­тер и другими из­вест­ны­ми му­зы­кан­та­ми.

В ре­пер­туа­ре - му­зы­ка раз­ных эпох и сти­лей, от ба­рок­ко (соль­ные сюи­ты И.С. Ба­ха ис­пол­ня­ет в ро­ман­тической ма­не­ре) до современных ком­по­зи­то­ров. Про­па­ган­ди­ру­ет со­чи­не­ния китайского ком­по­зи­то­ра Тан Ду­на (уча­ст­во­вал в пре­мье­ре его «Сим­фо­нии 1997» для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром). Сде­лал мно­го ау­дио­за­пи­сей (ши­ро­ко по­пу­ляр­ны его за­пи­си в ан­самб­ле с джа­зо­вым во­ка­ли­стом Б. Мак­фер­ри­ном, а так­же ки­но­му­зы­ка Э. Мор­ри­ко­не в его об­ра­бот­ке для вио­лон­че­ли).