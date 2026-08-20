ЙИРЖИ ИЗ ПОДЕБРАД

ЙИРЖИ ИЗ ПОДЕБРАД - чешский король.

В 1452-1458 годах ре­гент Чешского ко­ро­лев­ст­ва, с 1458 года ко­роль . При­над­ле­жал к уме­рен­ной пар­тии Гу­сит­ско­го дви­же­ния - ульт­ра­кви­стам. Не­смот­ря на это, при вы­бо­рах ко­ро­ля был под­дер­жан шлях­той из ка­то­лического ла­ге­ря, по­сколь­ку обе­щал быть вер­ным па­пе Рим­ско­му и пре­сле­до­вать ере­ти­ков.

По­сле от­ме­ны в 1462 году па­пой Пи­ем II Праж­ских ком­пак­та­тов ак­тив­но вы­сту­пил в их за­щи­ту, за что был па­пой от­лу­чён от Церк­ви и объ­яв­лен низ­ло­жен­ным. Ус­пеш­но от­ра­зил объ­яв­лен­ный па­пой кре­сто­вый по­ход про­тив Че­хии, в ко­то­ром при­ня­ла уча­стие чешская ка­то­лическая шлях­та во гла­ве с венгерским ко­ро­лём Мат­ве­ем Кор­ви­ном (смотрите Мать­яш Хунь­я­ди), под­дер­жан­ная императором Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Фрид­ри­хом III Габс­бур­гом.

В 1465-1467 годах пы­тал­ся соз­дать со­юз ев­ропейских го­су­дарств, на­прав­лен­ный од­но­вре­мен­но про­тив ту­рок и пап­ст­ва. Вы­сту­пил с пре­тен­зи­ей на польский пре­стол. В раз­гар борь­бы за польскую ко­ро­ну ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся.