ЙИРЖИ ИЗ ПОДЕБРАД
ЙИРЖИ ИЗ ПОДЕБРАД - чешский король.
В 1452-1458 годах регент Чешского королевства, с 1458 года король. Принадлежал к умеренной партии Гуситского движения - ультраквистам. Несмотря на это, при выборах короля был поддержан шляхтой из католического лагеря, поскольку обещал быть верным папе Римскому и преследовать еретиков.
После отмены в 1462 году папой Пием II Пражских компактатов активно выступил в их защиту, за что был папой отлучён от Церкви и объявлен низложенным. Успешно отразил объявленный папой крестовый поход против Чехии, в котором приняла участие чешская католическая шляхта во главе с венгерским королём Матвеем Корвином (смотрите Матьяш Хуньяди), поддержанная императором Священной Римской империи Фридрихом III Габсбургом.
В 1465-1467 годах пытался создать союз европейских государств, направленный одновременно против турок и папства. Выступил с претензией на польский престол. В разгар борьбы за польскую корону скоропостижно скончался.