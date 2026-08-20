ЙИНДРЖИХУВ-ГРАДЕЦ
ЙИНДРЖИХУВ-ГРАДЕЦ - город на юге Чехии.
Население 23,2 тыс. человек (2008 год). Расположен на реке. Нежарка. Возник в конце XII века. Упоминается с 1220 года под названием Градец (Hradec). Современное название впервые встречается в источниках 1410 года. Сыграл большую роль в Гуситском движении, в 1434-1448 годах в Йиндржихув-Градец проходили переговоры между сторонниками и противниками гуситов. С 1620 года в империи Габсбургов, в 1918-1938 годах в Чехословакии, в 1938 году аннексирован Германией. Освобождён Красной Армией 08.05.1945 года. С 1945 года в Чехословакии, с 1993 года в Чехии.
Город вырос близ готического замка, возведённого на берегу Нежарки в 1260-1270 годы [расширен и частично перестроен в XIV - начале XVIII века; включает: Старый дворец (1440-1460 годы) с округлой башней, капеллой Святого Духа (2-я половина XIV века, росписи и алтари начала XVIII века) и залом с росписями 1338 года; королевский дворец (около 1500 года), связанный с т. н. Зелёными покоями (XV век, перестроены в 1587-1592 годы, архитекторы Б. Маджи, Дж. М. Факони; капелла Девы Марии, середина XV века, росписи - начало XVI века) 3-ярусными ренессансными «Большими» аркадами (1589-1595 годы); замковый сад с концертным павильоном (т. н. Ронделла, 1591-1596 годы)]. На вытянутой центральной площади с моровым столбом «Святая Троица» (1764-1768 годы, архитектор М. Страговски) и близлежащих улицах - дома в стилях поздней готики и ренессанса (частично перестроены в конце XVIII - середине XX веков), в т. ч. Ратуша (XV век, обновлена в 1801-1807 годах); дворцы в стилях барокко и классицизма (Ландфрасова вилла, 1825 год, архитектор Й. Шаффер).
Среди памятников церковного зодчества: готический костёл Вознесения Марии (1360-е годы - начало XV века), монастырь миноритов (начат около 1369 года, в галерее клуатра - росписи XIV, XV и XVIII веков) с ренессансным госпиталем (1564 год) и костёлом Иоанна Крестителя (середина XIII-XV века, росписи 2-й половины XIII-XV веков, статуи и алтари XVII-XVIII веков); монастырь францисканцев с костёлом Святой Екатерины (1479-1491 годы, обновлён в ЧМ-XIX веках), костёлы Святой Троицы (1590-1594 годы; Пирханская капелла с росписями в духе маньеризма, 1597 год), Марии Магдалины (конец XIV века, перестроен в стиле барокко в XVII веке) с бывшей иезуитской коллегией в стиле позднего ренессанса (1595-1605 годы, архитекторы М. Влах, Дж. Б. Комета), бывшая иезуитская семинария (1606-1636 годы, ныне музей). Во 2-й половине XIX-XX веках построены: ресторан «Рудольфов» в стиле неоренессанс (1862 год, проект Й. Зитека), жилые дома на главной и привокзальной площадях (1935-1938 годы), ГЭС (1936 год) и бывшая Академия (1939 год, все - архитектор А. Мечирж).
Бывший центр изготовления гобеленов (Музей художественного ткачества, 1966 год). Городской музей. Галерея замка (западноевропейское искусство XIV-XIX веков).
Производство льняных тканей; предприятия металлообрабатывающей, пищевой промышленности; производство строительных материалов.
Близ Йиндржихув-Градец - замок Червена-Льгота (XVI-XVII века).
Иллюстрация:
Йиндржихув-Градец. Вид замка. 1260 – нач. 18 в. Архив БРЭ.