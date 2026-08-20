ЙИНДРЖИХУВ-ГРАДЕЦ

ЙИНДРЖИХУВ-ГРАДЕЦ - город на юге Чехии.

Население 23,2 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на реке. Не­жар­ка. Воз­ник в конце XII века. Упо­ми­на­ет­ся с 1220 года под названием Гра­дец (Hradec). Современное название впер­вые встре­ча­ет­ся в ис­точ­ни­ках 1410 года. Сыг­рал боль­шую роль в Гу­сит­ском дви­же­нии , в 1434-1448 годах в Йиндржихув-Градец про­хо­ди­ли пе­ре­го­во­ры меж­ду сто­рон­ни­ка­ми и про­тив­ни­ка­ми гу­си­тов. С 1620 года в им­пе­рии Габс­бур­гов, в 1918-1938 годах в Че­хо­сло­ва­кии, в 1938 году ан­нек­си­рован Гер­ма­ни­ей. Ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей 08.05.1945 года. С 1945 года в Че­хо­сло­ва­кии, с 1993 года в Че­хии.

Го­род вы­рос близ го­тического зам­ка, воз­ве­дён­но­го на бе­ре­гу Не­жар­ки в 1260-1270 годы [рас­ши­рен и час­тич­но пе­ре­стро­ен в XIV - начале XVIII века; вклю­ча­ет: Ста­рый дво­рец (1440-1460 годы) с ок­руг­лой баш­ней, ка­пел­лой Святого Ду­ха (2-я половина XIV века, рос­пи­си и ал­та­ри начала XVIII века) и за­лом с рос­пи­ся­ми 1338 года; ко­ро­лев­ский дво­рец (около 1500 года), свя­зан­ный с т. н. Зе­лё­ны­ми по­коя­ми (XV век, пе­ре­строе­ны в 1587-1592 годы, ар­хи­тек­то­ры Б. Мад­жи, Дж. М. Фа­ко­ни; ка­пел­ла Де­вы Ма­рии, середина XV века, рос­пи­си - начало XVI века) 3-ярус­ны­ми ре­нес­санс­ны­ми «Боль­ши­ми» ар­ка­да­ми (1589-1595 годы); зам­ко­вый сад с кон­церт­ным па­виль­о­ном (т. н. Рон­дел­ла, 1591-1596 годы)]. На вы­тя­ну­той центральной пло­ща­ди с мо­ро­вым стол­бом «Святая Трои­ца» (1764-1768 годы, архитектор М. Стра­гов­ски) и близ­ле­жа­щих ули­цах - до­ма в сти­лях позд­ней го­ти­ки и ре­нес­сан­са (час­тич­но пе­ре­строе­ны в конце XVIII - середине XX веков), в т. ч. Ра­ту­ша (XV век, об­нов­ле­на в 1801-1807 годах); двор­цы в сти­лях ба­рок­ко и клас­си­циз­ма (Ланд­фра­со­ва вил­ла, 1825 год, архитектор Й. Шаф­фер).

Сре­ди па­мят­ни­ков цер­ков­но­го зод­че­ст­ва: го­тический кос­тёл Воз­не­се­ния Ма­рии (1360-е годы - начало XV века), мо­на­стырь ми­но­ри­тов (на­чат около 1369 года, в га­ле­рее клу­ат­ра - рос­пи­си XIV, XV и XVIII веков) с ре­нес­санс­ным гос­пи­та­лем (1564 год) и кос­тё­лом Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (середина XIII-XV века, рос­пи­си 2-й половины XIII-XV веков, ста­туи и ал­та­ри XVII-XVIII веков); мо­на­стырь фран­ци­скан­цев с кос­тё­лом Святой Ека­те­ри­ны (1479-1491 годы, об­нов­лён в ЧМ-XIX веках), кос­тё­лы Святой Трои­цы (1590-1594 годы; Пир­хан­ская ка­пел­ла с рос­пи­ся­ми в ду­хе мань­е­риз­ма, 1597 год), Ма­рии Ма­гда­ли­ны (конец XIV века, пе­ре­стро­ен в сти­ле ба­рок­ко в XVII веке) с бывшей ие­зу­ит­ской кол­ле­ги­ей в сти­ле позд­не­го ре­нес­сан­са (1595-1605 годы, ар­хи­тек­то­ры М. Влах, Дж. Б. Ко­ме­та), бывшая ие­зу­ит­ская се­ми­на­рия (1606-1636 годы, ны­не му­зей). Во 2-й половине XIX-XX веках по­строе­ны: рес­то­ран «Ру­доль­фов» в сти­ле не­о­ре­нес­санс (1862 год, про­ект Й. Зи­те­ка), жи­лые до­ма на главной и при­вок­заль­ной пло­ща­дях (1935-1938 годы), ГЭС (1936 год) и бывшая Ака­де­мия (1939 год, все - архитектор А. Ме­чирж).

Бывший центр из­го­тов­ле­ния го­бе­ле­нов (Му­зей ху­дожественного тка­че­ст­ва, 1966 год). Городской му­зей. Га­ле­рея зам­ка (западноев­ропейское искусство XIV-XIX веков).

Про­изводство льня­ных тка­ней; пред­прия­тия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой промышленности; про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов.

Близ Йиндржихув-Градец - за­мок Чер­ве­на-Льго­та (XVI-XVII века).

Иллюстрация:

Йин­д­р­жи­хув-Гра­дец. Вид зам­ка. 1260 – нач. 18 в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)